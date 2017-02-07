Beşiktaş Vodafone Türkiye ile olan forma göğüs sponsorluğu anlaşmasını iki yıl daha uzattı. Taraflar arasında üç yıl önce başlayan işbirliği, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında da devam edecek. Vodafone, önümüzdeki iki sezon için Beşiktaş’a KDV hariç 10 milyon dolar daha ödeyecek. Böylelikle Vodafone’un 5 yıllık dönemde forma göğüs sponsorluğu için ödediği rakam 25 milyon dolara ulaşacak.

Beşiktaş ve Vodafone arasındaki forma göğüs sponsorluğu anlaşmasının devamı, Vodafone Arena’da düzenlenen bir basın toplantısıyla duyuruldu. Toplantıya Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman, Vodafone Türkiye CEO’su Colman Daegan ile Beşiktaşlı futbolcular Atiba Hutchinson, Ryan Babel, Oğuzhan Özyakup ve Cenk Tosun katıldı.

Törende konuşan Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman, şu ifadeleri kullandı: “Beşiktaş JK olarak birlikte yürüdüğümüz markalarla el ele değer kazanmaya devam ediyoruz. Biz yıllar önce Beşiktaşlıları Avrupa’nın en iyi stadına kavuşturacak dev bir projenin hayallerini kurarken, Vodafone bizim hayallerimize inandı. 2013 yılında Türk futbol tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına karşılıklı imza attık ve Vodafone hem dünyanın en teknolojik stadının adında hem de bu statta daha şimdiden büyük başarılara imza atan takımımızın göğsünde yer almaya başladı. Bugün forma sponsorluğumuzu 2 yıl daha uzatmak için bir aradayız. Beşiktaş JK olarak Vodafone gibi bir dünya devi ile birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

Vodafone Türkiye CEO’su Colman Daegan ise Beşiktaş ile olan işbirliklerini sürdürerek Türkiye’nin gücüne ve potansiyeline olan inançalarını sergilediklerini söyledi. Daegan, şunları söyledi: “Türkiye, Vodafone Grubu’nun en başarılı olduğu pazarlardan biri ve dijitalleşme yolunda öncü konumda. Türkiye’nin en büyük doğrudan yabancı yatırımcılarından biri olarak bugüne kadar yaklaşık 20 milyar TL yatırım yaptık. Vodafone Arena başta olmak üzere Beşiktaş JK işbirliğimiz Türkiye’ye inancımızın en somut örneklerinden biri. Beşiktaş JK ile 4 yıl önce 150 milyon doları aşan toplam değeriyle sadece Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına değil, aynı zamanda uzun soluklu bir gönül birliğine imza attık. Türk futbol tarihinde daha önce eşine rastlanmamış büyüklükte bir işbirliği yaptık. Beşiktaş’ın yeni yuvasına, kalbinin attığı bu mabede ismimizi verdik. Türkiye?nin ilk akıllı stadyumu Vodafone Arena, dijitalleşme vizyonumuzun da görkemli bir anıtı haline geldi. Beşiktaş’ın gönlümüzdeki yerinin bir göstergesi olarak, siyah-beyazlıların kalbine daha da yakın olmak istedik ve 3 yıl önce Beşiktaş’ın forma göğüs sponsoru olduk. Bu sponsorluğumuzu 2 yıl daha uzatma kararı aldık. 10 milyon dolarlık yeni anlaşmamız, Vodafone olarak Türkiye’ye yatırımlarımıza hız kesmeden devam ettiğimizin en somut kanıtı. Beşiktaş JK’nın Vodafone’u bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de gururla göğsünde taşıyacağına, Türkiye’de ve dünyada önemli başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum.”

Beşiktaş Vodafone Cep Merkezleri ile formalarını Türkiye’nin her köşesinde satacak

Beşiktaş formaları, daha önce olduğu gibi Vodafone Cep Merkezleri’nden de sipariş edilebilecek. Böylelikle Beşiktaş formalarına Türkiye’nin dört bir yanında rahatlıkla ulaşılabilecek.