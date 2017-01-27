BenQ en yeni monitörünü tanıttığı ve bu yeni ürün dahili USB-C yerleştirme istasyonuyla birlikte geliyor. Şirketin belirttiğine göre, ilk kez bir monitör bu şekilde bir donanımla geliyor. PD27100QC adını taşıyan BenQ monitör 27 inç, 2560 x 1440 IPS LED panele sahip. Bu panel yüzde 100’lük sRGB renk gamı desteğine sahipken, monitörün dahili hoparlörleri de bulunuyor.

Monitörün en ilgi çekici noktalarından bir tanesi de, BenQ’nun hakkında çok fazla detay vermediği USB-C hub’ı oluyor. Şirket, yerleştirme istasyonunun tek bir USB-C kablosu üzerinden dizüstü bilgisayarları şarj etme, veri transferi gerçekleştirme, geniş bant bağlantılar, ses ve görüntü iletimi gibi işleri gerçekleştirme imkanı sunduğunun altını çiziyor. Bu da masadaki kablo karmaşasını en alt seviyeye indirecektir. Öte yandan AnandTech sitesinin belirttiğine göre, PD2710QC’de HDMI 1.4 portu ve DisplayPort 1.2 desteği de bulunuyor.

Belirsizliğin oldukça prim yaptığı bu günlerde BenQ, PD2710QC modelinin ne zaman çıkacağı veya fiyatıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak duyurunun zamanlamasına bakılırsa, bu ürün hakkında Mobil Dünya Kongresi öncesinde daha fazlasını duyabiliriz.