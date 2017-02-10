BeatsX kablosuz kulaklık, yani Apple’ın 699 TL’lik Türkiye satış fiyatına sahip olan ürünü, birkaç aylık ertelemenin ardından nihayet bugün itibarıyla satışa sunuluyor. Apple, bu kulaklıkları daha da cazip hâle getirmek adına müşterilere bir güzellik de sunuyor. Türkiye’de de aynı imkan sunulacak mı bilinmez, ancak ABD’de satılan Beats X’lerin kutusundan bir Apple Music fırsatı çıkıyor.

BeatsX kablosuz kulaklıkları satın alanlar, kutusunda 30 dolar değerinde bir hediye kartı görüyorlar. Bu karttaki kod onlara üç ay boyunca Apple Music’i ücretsiz olarak kullanma şansı tanıyor. Bu arada Apple, Music promosyonunu sadece bu yeni kablosuz kulaklıklarla sınırlı tutmuyor. Powerbeats 3 Wireless, Solo 3 Wireless, Studio Wireless ve Beats Pill+ gibi ürünlerde de kısıtlı zaman boyunca bu fırsat sunuluyor.

Tüketicilerin kulaklıklarını Beats By Dr. Dre web sitesi üzerinden kaydettirmeleri gerekiyor. Daha sonra Apple Music hediye kartı kodunu edinebilecekler ve üç aylık abonelikten yararlanabilecekler. Bu fırsat 20 milyon civarındaki mevcut Apple Music aboneleri tarafından da kullanılabiliyor.

BeatsX topuzlu kulaklıkları Apple’ın AirPods’ları gibi gerçek anlamda kablosuz sayılmaz. Her ne kadar kaynak cihaz bağlantısı kablosuz olsa da, her iki topuzu boynun arkasından dolaşan bir kablo sağlıyor. BeatsX kulaklıkları da Apple’ın AirPods’larında ve diğer birkaç Beats kulaklığında kullandığı W1 yongasını barındırıyor. Böylelikle bir iPhone ile kullanıldığında hızlı ve kolay şekilde bağlanma ve eşleşme imkanı sağlıyor.

BeatsX Android telefonlarıyla da uyumlu, ancak bir Lightning kablosuyla şarj edilmesi gerekiyor. Apple, sekiz saate varan pil ömrü vadediyor. Sadece beş dakikalık şarj ile de iki saatlik çalışma imkanı sunuluyor. BeatsX tere dayanıklı değil, ancak kulaklık topuzları mıknatısla birbirine yapışabiliyor, kablosu da muhtemelen birbirine dolaşmıyor. Bu da kullanılmadığı zamanlarda derli toplu şekilde durmasını sağlıyor.