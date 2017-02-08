Apple Beats X kulaklığın 10 Şubat itibarıyla tüm dünyada satışa sunulacağını açıkladı. Ancak ABD’deki bazı Apple mağazalarında kulaklığın satışı bir gün önce, yani 9 Şubatta, başlayacak.

Kulaklık barındırdığı W1 yongası sayesinde iOS cihazları ve Mac’lerle hızlı biçimde eşleştirilebiliyor. Kulaklığın ABD’deki fiyat etiketinde ise 149.95 dolar yazacak. İlk başta beyaz ve siyah renk seçenekleri duyurulan kulaklık, bunlara ek olarak gri ve mavi renk seçenekleriyle de potansiyel kullanıcılarının karşısına çıkacak.

Beats’in yeni kulaklığı, Apple markası taşımayan ürünlerle de tam uyumluluğa sahip. Yani Android telefon sahiplerinin kulaklığı satın almasının önünde teknik açıdan bir engel bulunmuyor. Apple’dan yapılan açıklamada kulaklığı pil ömrünün 8 saate kadar çıkabildiği belirtilirken, sadece 5 dakikalık bir şarjın 2 saatlik müzik keyfi için yeterli olduğuna dikkat çekiliyor. Daha önceki Beats kulaklıklarında şarj için microUSB kullanılırken, Beats X’te Lightning ile şarj gerçekleştiriliyor.

Beats X tere karşı dayanıklı değil

Apple’ın “Flex-Form” olarak nitelediği kablo, kulaklığın kullanıcıların boyunlarını rahatlıkla sarmasını sağlıyor. Kulaklığın topuzları da kullanımda olmadıklarında birbirlerine manyetik olarak bağlanıyor. Özel bir taşıma kutusu ve daha sıkı tutunma için kanat uçlarıyla birlikte gelen Beats X’in tere karşı dayanıklı olmadığını hatırlatmak gerekiyor.