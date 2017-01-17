Microsoft yapay zekâ konusunda uzun süredir çalışmalar yürütüyor ve bu konuya oldukça büyük önem veriyor. CEO Satya Nadella, Münih’teki DLD konferansında şirketin yapay zekâ konusundaki görüşlerini paylaşmıştı. Aynı saatlerde daha öncesinde Microsoft’un yapay zekâ çalışmalarında önemli görevler üstlenen Qi Lu’nun yeni adresi açıklandı. Baidu yapay zeka uzmanı Qi Lu’yu COO olarak göreve getirdiğini duyurdu.

Lu, daha öncesinde Microsoft’un uygulamalar ve servisler biriminin başındaydı. Geçtiğimiz eylül ayında geçirdiği bisiklet kazasıyla görevini bırakmak zorunda kalan Lu, şirketin yapay zekâ alanında botlarla gerçekleştirdiği deneylerde önemli roller üstlenmişti.

Baidu CEO’su Robin Li, yapay zekâ alanındaki hedeflerini gerçekleştirmenin önümüzdeki 10 yıl için oluşturulan planlar için hayati önem taşıdığını belirtti. Bunun için küresel alandaki en yetenekli isimleri toplamaları gerektiğini söyleyen Li, Dr. Lu’nun sayesinde bu stratejiyi pürüzsüz biçimde işletebileceklerine inandıklarını ifade etti. Baidu CEO’su, dünya çapında bir teknoloji şirketi ve yapay zekâda küresel bir lider olacaklarına inandığını da sözlerine ekledi.

Baidu yapay zeka merkezli çeşitli çalışmalar yürütüyor

Çin’in önde gelen arama motorlarından biri olan Baidu, hâli hazırda reklam gelirlerini itici güç olarak kullanıyor. Ancak şirket kendisine para kazandıracak alanların sayısını artırmayı istiyor. Özellikle Alibaba gibi rakiplerin reklam pastasına ortak olması, Baidu’yu bu tarz arayışlara itiyor. Şirket, gelir kaynaklarını çeşitlendirme konusunda yapay zekâ merkezli projelere de ayrı bir önem gösteriyor. Medikal sohbet robotu, sürücüsüz otomobil yazılımı, “Little Fish” isimli robot ev asistanı söz konusu projeler arasında bulunuyor.

Qi Lu, Baidu’nun vizyoner yapay zekâ hedeflerini gerçekleştirmesine ve küresel teknoloji sahnesinin gerçek liderlerinden birine dönüşmesine katkı sağlamak istediğini belirtti.