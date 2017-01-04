Sanal gerçeklik teknolojisinin hali hazırdaki en önemli dezavantajlarından birisi de, başlıkların büyük ve güçlü oyun bilgisayarlarıyla çalışması. Asus VivoPC X adını taşıyan kompakt masaüstü bilgisayarıyla bu dezavantajı ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Rahatlıkla taşınabilen bilgisayar, arzu edilen şekilde bir monitöre veya televizyona bağlanabiliyor. Piyasadaki pek çok oyun konsoluna benzer boyutlara sahip olan VivoPC X, Intel Core i5 Koby Lake işlemci barındırıyor. Nvidia GTX 1060 grafik işlemcisi, 8 GB RAM ve 512 GB SSD depolama alanı da bu işlemciye eşlik ediyor.

Tüm bu bileşenlerin sığdırıldığı kompakt kasa, tartıda 2.2 kilogram çekiyor. Nvidia GTX 1060 grafik işlemcisi sanal gerçekliğe hazır olsa da, GTX 1070 ve 1080 gibi seçeneklerin altında kalıyor. Yine de, standart sanal gerçeklik oyunlarının VivoPC X’te herhangi bir sorun yaşanmadan çalışacağı belirtiliyor.

Asus VivoPC X 1 of 4

Bilgisayarda dört adet USB 3.1 ve iki adet de USB 2.0 girişi bulunuyor. Böylelikle kontrol cihazlarının bağlantısı sağlanıyor. İki HDMI girişi ve Nvidia G-Sync ekranları destekleyen bir DisplayPort da Asus’un yeni bilgisayarının girişler listesinin üyeleri arasında yer alıyor.

Asus VivoPC X mart ayında satışa sunulacak

Kompakt bilgisayarlarda ısınma konusu genellikle sorun çıkarsa da, Asus kenara koyduğu havalandırma boşluklarıyla havanın içeride dolaşmasını sağlıyor. Asus VivoPC X, yurt dışında mart ayında satışa sunulacak. Bilgisayarın fiyat etiketinde 799 dolar yazacak.