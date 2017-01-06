Ağ yönlendiricileri, ya da bizde de alışılmış adıyla router’lar giderek daha şık ve kompakt tasarımlara kavuşuyor. Bunun yanı sıra evin her tarafını kaplayacak Wi-Fi şebekesini kurmak amacıyla birden fazla kullanılabilen ve örgü tipinde ağ oluşturan yönlendiricilerin sayısı da artıyor. Asus da bu pazara yeni ürünlerle dahil oluyor.

Asus CES 2017’de HiveSpot ve HiveDot adını taşıyan bir çift yeni ağ yönlendiricisi tanıtıyor. Bunların her ikisi de aynı şekilde çalışıyor; büyük bir alanı örtecek tek br Wi-Fi şebekesinin oluşturulmasını mümkün kılıyor. Ne kadar HiveSpot veya HiveDot ürününün kullanıldığına bağlı olarak da kapsama alanı değişiyor. En az üç veya en fazla beş adet ürün birlikte kullanılabiliyor.

Spot ve Dot’ın arasındaki fark sahip oldukları Wi-Fi radyo frekans bandı sayısında yatıyor. Aynı zamanda ne kadar yüksek hızı destekledikleri de değişiyor. Spot üç bant destekli bir sistem, yani diğer ağ yönlendirici birimlerle iletişim kurarken üç farklı iletişim kanalını kullanıyor. Bu da teoride daha yüksek seviyede hızlara çıkmaya izin veriyor.

Dot ise çift bant destekli bir sistem, yani biraz daha yavaş hızları destekliyor. Ancak daha ucuz. Şimdiye kadar çıkan çoğu örgü topolojili Wi-Fi sistemi çift bant desteği sunuyor. Aradaki hız farkına rağmen, çift bant destekli Wi-Fi sistemleri şu anda epey ilgi görüyor. Yani üç bant destekli Spot’u tercih etmemek çok da yanlış bir karar olmayacak, aksine daha makul bir karar olarak nitelendirilebilecektir.

Asus router seçeneklerinin yılın ikinci çeyreğinden itibaren satışa sunulacağını söylüyor. Yurt dışı fiyatları ise 299 dolar ile 399 dolar arasında olacak.