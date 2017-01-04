Asus Chromebook Flip C302, CES 2017’de görücüye çıkan çok sayıdaki dizüstü bilgisayardan biri oldu. Chromebook Flip C302’de en çok dikkat çeken nokta, USB 3.0 yerine USB-C girişlerinin kullanılması oluyor. Flip C302 de cihazın bir tablet gibi kullanılmasını da mümkün kılan, 360 derece dönebilen bir menteşe bulunuyor.

Chromebook Flip C302’nin özellikleri, geçtiğimiz hafta ortaya çıkan sızıntıda bahsedilen özelliklerle benzerlik gösteriyor. Asus’un yeni dizüstü bilgisayarı 1080p çözünürlüklü 12.5 inç ekrana sahip.

Altıncı nesil Intel Core m3 işlemci, 128 GB depolama alanı ve 8 GB’ye yükseltilebilen 4 GB RAM, Asus Chromebook Flip C302 diğer bileşenleri arasında yer alıyor. İki adet USB-C girişine ek olarak, 3.5 mm. kulaklık jakı ve microSD kart okuyucusu dizüstü bilgisayarın giriş seçenekleri içinde bulunuyor.

Asus Chromebook Flip C302 499 dolar karşılığında satışa sunuldu

Chromebook Flip C302, yurt dışında 499 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Chromebook piyasasına göre fiyatı biraz daha yüksek olsa da, tablet formunda da kullanılabilmesi Asus’un yeni dizüstü bilgisayarına ayrıcalık kazandırıyor.