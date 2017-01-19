Psy’ın “Gangnam Style” şarkısı için çektiği klip, “YouTube’un en çok izlenen videosu” unvanını uzun süredir koruyor. 2.5 milyar izleme rakamına ulaşan video, uzun süre yerini muhafaza edeceğe benziyor. Buna karşılık, bir grup çocuğun beyzbol idmanını gösteren “IMG 0697” isimli video ise sadece 5 defa izlenmiş. Bir pırlanta saat tanıtımı niteliğindeki “IMG 0200” isimli video ise 12 kez görüntülenmiş. Kıyıda köşede kalan bu videolar, Astronaut adını taşıyan web sitesi aracılığıyla gün yüzüne çıkıyor.

Bu ilginç web sitesinin altında Andrew Wong ve James Thompson’un imzası bulunuyor. Geçtiğimiz kasım ayında kurulan site, Hacker News tarafından spot ışıklarının altına taşındı. YouTube’da sadece birkaç kez gösterilen videoları gelişigüzel biçimde seçip ortaya çıkaran site, tamamen yabancı kişilerin hayatlarını görme imkanını sunuyor.

Sitenin adının Astronanut (Astronot) olmasının gerekçesi de kulağa oldukça makul geliyor. Site kullanıcılara başka türlü keşfedemeyecekleri dünyaları görmeyi vadettiği için bu adı taşıyor. PetiteTube ve 0views gibi siteler de benzer işlevlere sahip olsa da, Astronaut.io daha düzenli tasarımı ve sofistike olması sayesinde biraz daha fazla dikkat çekmeyi başarıyor.

Astronaut güncel videoları göstermeye önem veriyor

Sitenin kurucularından Andrew Wong, ziyaretçilere ortak bir deneyim vadediyor. Yeni videoları göstermenin de kendileri için önemli olduğunu söyleyen Wong, yılbaşından bir süre sonra siteyi ziyaret edenlerin karşısına yeni yıl akşamından kalan videoların çıkmasının doğal olduğunu belirtiyor.