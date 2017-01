Yapay zekâ her geçen gün biraz daha büyük ve önemli bir güç hâline geliyor. Bu da dünyanın en büyük şirketlerinin de aralarında olduğu bir grubu teknolojinin etik kullanımı ve yayılımı konusunda çeşitli endişelere sevkediyor. Google, Amazon, Microsoft, Facebook ve IBM, bu endişeleri gidermek için “Partnership on AI” isimli bir araştırma grubu oluşturmuştu. Apple yapay zeka çalışmalarında dışa açılım hamlesi çerçevesinde Partnership on AI grubunda da yerini aldı.

Gruba Apple’ın dışında altı yeni üye daha katıldı. Söz konusu yeni üyeler arasında şirketlerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları da bulunuyor. Yeni katılımlarla birlikte Partnership on AI’ın alanındaki öncü konumu biraz daha kuvvetlenmiş oldu.

Partnership on AI, yeni üyelerinin katılımını bir blog yazısı aracılığıyla duyurdu. Yapılan açıklamada genişlemenin Partnership on AI için çok önemli bir adım olduğu ve dengeli bir mütevelli heyetinin mevcut liderliği daha da güçlendirdiği ifade edildi.

Apple, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen duyuru sırasında üyeler arasında yer almasa da Partnership on AI’a “kurucu üye” olarak katıldı. Yapılan açıklamada bunun Apple’ın daha duyuru öncesinde organizasyon ile işbirliği içinde olmasından kaynaklandığı belirtildi. Yeni üyeler arasında Elon Musk ve Y Combinator başkanı Sam Altman’ın kurduğu bir diğer yapay zekâ araştırma grubu Open AI’ın temsilcisi Dario Amodei ve ACLU’dan Carol Rose da bulunuyor.

Apple yapay zeka çalışmalarını gizli yürütmeyi tercih ediyordu

Apple uzun bir süre boyunca yapay zekâ konusundaki çalışmalarını kapalı kapılar ardında yürütse de, kısa süre önce bu yaklaşımdan vazgeçmişti. Makale yayınlamaya başlayan şirket, ortak çalışmanın giderek büyüyen yapay zekâ alanında kendisine daha çok fayda sağlayacağına inanıyor.