Apple Watch yeni yıl ile birlikte kullanıcılarını harekete geçirmek adına özel bir görev oluşturdu. Bu görev çerçevesinde Apple Watch sahiplerinden ocak ayının herhangi bir haftasında tüm günlerde üç aktivite halkasını da doldurmaları isteniyor.

Bu görevi tamamlayan kullanıcılar, hem Aktivite uygulamasındaki başarımlarının arasına bir yenisini ekleyecek hem de Mesajlar uygulaması için özel çıkartmalar kazanacak. Cupertino merkezli şirket, bu sayede akıllı saatinin sağlık ve fitness özelliklerine biraz daha dikkat çekmiş oluyor.

Apple daha önce benzer bir görevi Şükran Günü dönemi sırasında ABD’deki kullanıcılarına vermişti. Söz konusu görevde kullanıcılardan 5 kilometrelik bir mesafeyi koşarak, yürüyerek ya da bisikletle katetmeleri istenmişti. Apple’ın verdiği Aktivite görevlerini tamamlayanlara uygulama içinde görebilecekleri sanal bir madalya ve motivasyon artırıcı nitelikte bazı çıkartmalar armağan ediliyor.

Apple Watch yeni yıl görevi dünya çapında geçerli

Şükran Günü görevi sadece ABD’deki kullanıcılar için geçerliydi. Apple Watch yeni yıl görevi ise tüm dünyadaki kullanıcılar için geçerli olacak.