Apple Watch yazılımının en son versiyonu ilk kez geliştiricilerle buluştu. Bu sayede geliştiriciler Siri’yi uygulamalarındaki belirli işlevleri gerçekleştirmek için kullanma fırsatı elde ediyor. Bu yeni Siri seçeneği üçüncü taraf uygulama geliştiricileri için önemli, özellikle de daha fazla aracın sesle kontrol kazandığı bir ortamda. Ancak son kullanıcıların ilgisini daha çok çekecek yenilik Tiyatro Modu olacaktır.

Türkçe’ye de Tiyatro Modu olarak çevrilen bu özellik sayesinde Apple Watch’un ekranını kapatmak ve bileğinizi kaldırdığınız her seferde otomatik olarak açılmasını engellemek mümkün oluyor. Bu özellik, Apple Watch’ta en başından beri sunulan Rahatsız Etme özelliğinden biraz farklı. Rahatsız Etme tüm bildirimlerin gösterilmesini engellemesine rağmen, Watch’un ekranı kol kaldırıldığında otomatik olarak açılmaya devam ediyor. Eğer Watch’un ekranının otomatik olarak açılmasını istemiyorsanız, Ayarlar içine girmeniz ve “Kol Kaldırıldığında Ekranı Uyandır” seçeneğini kapatmanız gerekiyor. Tiyatro Modu ise bu anlamda bir kısayol niteliğini taşıyor. Bildirimlerin gösterilmemesine ek olarak, ekrana fiziksel olarak temas etmedikten sonra otomatik olarak açılmıyor.

Apple Watch Tiyatro Modu özelliği, adından da anlaşılacağı üzere daha çok tiyatro veya sinema gibi karanlık ortamlar için düşünülerek tasarlanmış. Bu gibi karanlık ortamlarda akıllı telefon ışıkları epey rahatsız edici olurken, bir de istemsiz şekilde hareket eden kollara takılı Apple Watch’ların ekranlarının ister istemez aydınlandığını düşünün. Tiyatro Modu bu dikkat dağıtıcı durumun önüne geçiyor.

watchOS 3.2 yazılımı şu an için sadece geliştiricilere açık. Son kullanıcılara ise birkaç hafta içinde ulaştırılmış olacak.

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