Apple, watchOS 3.2 güncellemesiyle birlikte Apple Watch’a Sinema Modu olarak Türkçeleştirebileceğimiz yeni bir özellik eklemeye hazırlanıyor. Apple’ın geliştirici kılavuzunun belirttiğine göre, Sinema Modu sayesinde kullanıcılar kolay şekilde sesi kapatabilecek ve ekranın bilek kaldırıldığı anda açılması özelliğini devre dışı bırakabilecekler. Bu, bir sinema veya tiyatro salonundayken dikkat bozucu durumların ortaya çıkmasını önleyecektir.

Sinema Modu açıkken de bildirimler Watch’a gelmeye devam edecek, kullanıcılar dokunsal titreşimler yardımıyla bunlardan haberdar olacak. Bildirimler geldiğinde bunları, digital crown’a basarak veya ekrana tıklatarak görülebilecek.

watchOS 3.2 ile birlikte ekleneceklerden bir tanesi de SiriKit olacak. iPhone’da uzun zamandır çalıştığı hâlde Apple Watch’a da gelecek olan bu destek sayesinde geliştiriciler, uygulamaları içinden sundukları servislerini Siri üzerinden de erişilebilir hâle getirecekler. Örneğin bir Uber aracı Apple Watch’ta Siri üzerinden kolaylıkla çağırılabilecek veya bir WhatsApp mesajı Apple Watch kullanılarak kolaylıkla başkasına iletilebilecek.

Apple Watch Sinema modu yeniliğini bünyesinde barındıracak watchOS 3.2’nin beta sürümünün geliştiricilere ne zaman dağıtılacağı veya final sürümünün tüm kullanıcılara ne zaman geleceği belli değil. Ancak ilk beta versiyonu yayınlanan iOS 10.3 ile aynı zamanda tüm kullanıcılarla buluşması kuvvetle muhtemel görünüyor. Hatırlatacak olursak, en son watchOS güncellemesi 3.1.3 versiyon numarasını taşıyor. Bu sürüm küçük bir güvenlik güncellemesi olarak bu hafta içinde yayınlanmıştı.