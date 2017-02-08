Apple CEO’su Tim Cook, geride kalan çeyrekte Apple Watch satışlarında rekor kırıldığını açıklamış, ancak bu konuda fazla detay vermemişti. Cook, sadece yıl sonunda gelen talebin çok güçlü olduğunu ve bu talebi karşılayacak kadar üretim gerçekleştiremediklerini söylemişti.

Cook’un vermediği detayları ise araştırma şirketi Canalys’in raporu ortaya koyuyor. Rapora göre, Apple’ın akıllı saati kendi adına rekor kırdığı çeyrekte 6 milyon satış rakamına ulaştı. Bu satışlar sayesinde Apple 2.6 milyar dolar gelir elde etti. Söz konusu rakam, geride kalan üç aylık dönemde akıllı saat pazarının toplam gelirinin yüzde 80’ine tekabül ediyor.

Canalys’ten yapılan basın açıklamasında, söz konusu artışın altında yatan faktörlere de değinildi. Şirketin analistlerinden Jason Lee, donanım ve yazılım alanındaki iyileştirmelere ek olarak Apple’ın yenilenmiş pazarlama anlayışı ve fiyat politikasının da daha geniş bir kitleye ulaşmada yardımcı olduğunu belirtti. Series 1’in giriş seviye fiyatının aşağıya çekilmesi ve saatin sportif özellikleri konusunda daha kuvvetli bir vurgu yapılması, Apple’ın akıllı saatini daha erişebilir hâle getirmiş oldu.

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Canalys’in raporuna göre, Apple geçtiğimiz çeyrekte 6 milyon Apple Watch satarak yıllık bazda yüzde 12 oranında bir artış kaydetti. Apple’ın geride kalan yılda toplam 11.9 milyon akıllı saat sattığı tahmininde bulunan Canalys, şirketin pazar payının ise yüzde 49 olduğunu ifade etti.

Apple Watch akıllı saat pazarının zirvesinde rahat görünüyor

Söz konusu oran, Apple’ı akıllı saat pazarında büyük bir farkla zirveye taşıyor. Cupertino merkezli şirketi yüzde 17 ve yüzde 15 oranındaki pazar paylarıyla Fitbit ve Samsung takip ediyor. Bu noktada Fitbit’in akıllı saatinin aslında akıllı bir fitness saati olduğunu ve üçüncü taraf uygulamaları desteklemediğini belirtmek gerekiyor. Geriye kalan üreticiler ise pazarın yüzde 19’luk kısmını oluşturuyor. Canalys, Xiaomi’nin de geçtiğimiz çeyrekte 5.5 milyon Mi Band sattığına dikkat çekiyor.