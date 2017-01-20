Apple sesli kitap satışı için Amazon’un çatısı altındaki Audible’a özel bir anlaşmayla ayrıcalık tanımıştı. Bu anlaşmayla Audible, iTunes’taki tek sesli kitap satıcısı olmuştu. Söz konusu anlaşma, 2003’ten beri yürürlükteydi. Anlaşmanın sona erdirilmesinde Alman yayıncılardan gelen şikayetler etkili oldu.

Avrupa’nın tekelle mücadele kurumlarının da bu şikayetleri dikkate alması, iki şirketin bu ayrıcalık anlaşmasını sonlandırmasında rol oynamışa benziyor. Yetkililer, anlaşmanın rekabete zarar verdiğini ve sesli kitap fiyatlarını yukarıya çektiğini belirtmişti.

Avrupalı yetkililer, Apple ve Amazon arasındaki anlaşmayı 2015’in sonlarında mercek altına almıştı. İki şirketin anlaşmayı sonlandırmaya karar vermesinin ardından yürütülen incelemenin de tamamlanması bekleniyor.

Almanya’nın tekelle mücadele kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın sonlandırılmasıyla birlikte Apple’ın Audible dışındaki kaynaklardan da dijital sesli kitap satın alabileceği belirtildi. Açıklamada bunun tüketicilere daha geniş seçenekler ve daha düşük fiyatlarla geri döneceği ifade edildi.

Audible da bir açıklama yaparak anlaşmanın sonlandırıldığını doğruladı. Şirket, iTunes üzerinden sesli kitap satmaya devam edeceğini açıkladı. Apple’dan ise herhangi bir açıklama gelmedi.

Avrupa Komisyonu, anlaşmanın sonlandırılmasını memnuniyetle karşıladı. Yapılan açıklamada, bu kararın Avrupa’da sesli kitap dağıtımındaki rekabeti artıracağı ifade edildi. Komisyon, anlaşmanın etkisinin küresel boyuta da yansıyabileceğinin altını çizdi.

Apple sesli kitap satışı için önemli mecralar arasında yer alıyor

Audible, sesli kitap pazarını uzun süredir kontrol ediyor. Apple’ın iTunes platformu, sesli kitap satın almak isteyenlerin ziyaret ettiği mecralar arasında yer alıyor. Sesli kitap pazarındaki diğer oyuncuların da iTunes üzerinden satış yapabilecek olması, rekabeti önemli ölçüde artıracak gibi görünüyor.