Apple Qualcomm aleyhine dava açtı. iPhone üreticisi, Qualcomm’dan alıkoyulduğunu iddia ettiği 1 milyar dolarını istiyor. CNBC’de yer alan habere göre, Cupertino merkezli şirket Qualcomm’u temel patentlerin kullanımı için yüksek lisans ücretleri almakla suçluyor.

Qualcomm, hafta içinde yine aynı gerekçeyle ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından da dava edilmişti. Komisyon, Qualcomm’un bir akıllı telefonun üretimi için gerekli olan patentler için orantısız lisans ücretleri uyguladığını iddia etmişti. Aynı iddiayı şimdi de Apple tekrarlıyor.

Söz konusu patentler mobil endüstrisi için standart niteliği taşıyor. Dolayısıyla bu patentlerin adil, makul ve ayrıştırıcı olmayan koşullarla lisanslanması gerekiyor. FTC, Qualcomm’un akıllı telefon modemleri pazarındaki hakim pozisyonundan faydalanarak akıllı telefon üreticilerini yüksek ücretler ödemeye zorladığı iddia ediliyor.

FTC tarafından ortaya atılan iddiaları yalanlayan Qualcomm, Apple’ın suçlamalarını ise “temelsiz” olarak niteledi. Ancak Apple’ın ortaya attığı iddialardan birinin kulağa fazlasıyla ilginç geldiğini belirtmek gerekiyor.

Cupertino merkezli şirket, Qualcomm ile ilgili araştırma yapan yasal kurumlara doğru bilgileri paylaştığını ve bu nedenle Qualcomm’un misilleme olarak kendisine ödemesi gereken 1 milyar doları alıkoyduğunu iddia ediyor. Apple’ın bu iddiasının Güney Kore tarafından Qualcomm ile ilgili olarak yürütülen soruşturmayla bağlantılı olması muhtemel görünüyor. Söz konusu soruşturma sonucunda Qualcomm, 853 milyon dolar cezaya çarptırılmıştı.

Apple’dan yapılan açıklamada, Qualcomm’un diğer patent lisanslayıcı şirketlerin toplamından beş kat daha fazla lisanslama ücreti talep ettiğini öne sürdü.

Apple Qualcomm ile özel anlaşma yaparak fazla ücret ödemekten kurtulmuş olabilir

Apple ve Qualcomm arasında uzun süre boyunca devam eden bir imtiyaz anlaşması olduğu söyleniyor. Artık devam etmediği düşünülen bu anlaşmayla Apple’ın sadece Qualcomm’dan mobil modem tedarik ederek yüksek lisans ücretleri ödemekten kurtulduğu belirtiliyor. Bu durum, davanın neden yüksek ücretler değil de alıkoyulan ödemelerle ilgili olduğunu açıklıyor.

Qualcomm’un baş hukuk müşaviri Dan Rosenberg, Apple’ın kasıtlı olarak şirketler arasındaki anlaşmanın niteliklerini yanlış yansıttığını ve FTC’nin Qualcomm’a açtığı davayı desteklediğini dile getirdi. Rosenberg, bu iddialara mahkemede cevap vermekten çekinmediklerini de sözlerine ekledi. Lisanslama ücretlerinden ciddi anlamda gelir elde eden Qualcomm’un bu süreçten ne gibi sonuçlarla ayrılacağı merak ediliyor.