Apple Qualcomm ile olan hukuk savaşını ABD dışındaki cephelere taşıyor. Cupertino merkezli şirket, Qualcomm aleyhine Çin’de iki dava açtı. Apple bu davalardan birinde Qualcomm’u Çin’in tekelle mücadele yasasını ihlâl etmek ve pazardaki gücünü kötüye kullanmakla suçluyor. Şirket, Qualcomm’un 1 milyar yuan (560 milyon TL) tazminat ödemesini istiyor.

Apple ve Qualcomm arasındaki hukuk savaşının Çin cephesine dair detaylar şu an için sınırlı. Ancak Çin’deki davaları, Qualcomm aleyhine ABD’de açılan davalardan bağımsız değerlendirmek pek mümkün değil. ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ve Apple, Qualcomm’un pazardaki gücünü kötüye kullanarak olması gerekenden yüksek lisans ücretleri talep etmekle suçlamıştı.

Apple’ın Çin’de Qualcomm aleyhine açtığı ikinci dava ise patent anlaşmaları üzerine odaklanıyor. Cupertino merkezli şirket, kendisi ile Qualcomm arasındaki anlaşmaların koşullarına Çin mahkemelerinin karar vermesini istiyor. Qualcomm, ABD’de sahip olduğu patentleri “adil, makul ve ayırt edici olmadan” lisanslama koşullarını yerine getirmemekle suçlanıyor. Çin’deki davanın da bu suçlamalarla bağlantılı olması muhtemel görünüyor.

Qualcomm daha önce iş modelini savunmaya kararlı olduğunu belirtmişti. Şirketten yapılan açıklamada, Apple’ın Çin ofisinin söz konusu davaları açtığı ve bunun Qualcomm’un teknolojisi için daha düşük lisans ücreti ödemek ile ilgili bir hamle olduğu ifade edildi. Qualcomm, Apple’a 100’den fazla Çinli üreticiye sunulan koşullara benzer koşulların sunulduğunu ve Apple’ın bunları değerlendirmeyi bile reddettiğini öne sürdü.

Apple, Çin’de açtığı davaların ardından yeni bir açıklama yapmak yerine ABD’de açtığı davanın ardından yayınladığı açıklamayı hatırlattı. Apple, Qualcomm’un ilgisinin bile olmadığı teknolojileri haksız biçimde lisanslamaya çalıştığını öne sürmüştü. Cupertino merkezli şirket, Qualcomm’un kendisini diğer hücresel patent sahiplerinin toplamından 5 kat daha fazla ödeme yapmaya zorladığını iddia etmişti.

Apple Qualcomm ile savaşını FTC’nin davasının ardından başlatmıştı

Apple Qualcomm aleyhine ilk davasını FTC’nin davasından birkaç gün sonra açmış ve benzer iddialarla Qualcomm’u suçlamıştı.

FTC, geçtiğimiz hafta açtığı davada Qualcomm’un akıllı telefon modemleri pazarındaki hakim pozisyonundan yararlanarak çok yüksek patent lisans ücretleri talep ettiğini öne sürmüştü. FTC, Qualcomm’un koşullarını kabul etmeyen üreticileri modem tedarik etmemekle korkuttuğunu da iddia etmişti.

Qualcomm FTC ve Apple davalarından önce de benzer suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı. Çin, 2015’te Qualcomm’a patent lisanslama ile ilgili sorunlar nedeniyle 975 milyon dolarlık bir ceza kesmişti. Güney Kore de geçtiğimiz yıl yine benzer nedenlerle Qualcomm’un 883 milyon dolar ceza ödemesine hükmetmişti.