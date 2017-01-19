Apple‘ın 2015’te iPad Pro ile birlikte kullanıma sunduğu Apple Pencil’in yeni versiyonunu önümüzdeki ilkbaharda görücüye çıkarması bekleniyor. Apple Pencil 2 olarak anılan yeni modelin iPad’in ekranına manyetik olarak tutunmak gibi yeteneklere sahip olacağı söyleniyor.

Buna ek olarak, kalemin gömlek cebine tutturulmasını sağlayacak bir klips taşıyacağı da ortaya atılan özellikler arasında yer alıyor. Yeni Apple Pencil’in de yeni iPad Pro modelleriyle birlikte tanıtılması bir hayli muhtemel görünüyor.

Yeni iPad Pro’lar arasında 10.5 inç ekranlı bir modelin de bulunması bekleniyor. 12.9 inç ekranlı modelin yeni versiyonu da büyük ihtimalle ilkbaharda potansiyel kullanıcıların karşısına çıkacak. Her iki modelde de Apple’ın A10X işlemcilerinin bulunacağı söyleniyor.

Apple Pencil 2’de yazı yazarken kalemle ekran arasındaki açıyı izleyen bir sensörün bulunacağı iddia ediliyor. Buna ek olarak, kalemin ekrana olan temasının sertliğini ölçecek bir sensörün de yeni Apple Pencil’de bulunacağı söyleniyor. Bu sensörler sayesinde yeni Apple Pencil’in selefinden daha yetenekli olması muhtemel görünüyor.

Apple Pencil 2 449 TL karşılığında satılabilir

Yeni Apple Pencil’in yurt dışında, tıpkı selefi gibi, 99 dolar karşılığında satılması bekleniyor. Apple Pencil’in Türkiye’deki fiyat etiketinde 449 TL yazıyor. Dolayısıyla Apple Pencil 2 için de aynı fiyatın uygulanması şaşırtıcı olmayacaktır.