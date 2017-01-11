Apple‘ın bir süredir dedikoduları yapılan çerçevesiz iPhone’u, deliklerle dolu bir OLED ekranla gerçeğe dönüşebilir. Apple Insider sitesinin dikkat çektiği ve onaylanan bir patent, esnek bir yüzey üzerine yerleştirilmiş ve aralarına küçük boşluklar bırakılmış bir dizi OLED’i tanımlıyor.

Söz konusu küçük boşluklar bilgiyi ekranın altındaki ışık sensörüne veya kameraya iletmeye yarıyor. Ya da bunlar sayesinde hoparlörler, bildirim ışıkları ya da birincisinin altında yer alan ikinci ekran etkinleştirilebiliyor. Hatta kullanıcıların telefonun içinden diğer nesneleri görmelerini sağlayacak bir pencere de açılabiliyor. Bu sırada ekran gerçek dünyanın görüntüsü üstüne çeşitli bilgileri bindirmeye devam ediyor.

Patentler bir şirketin pratikte neler geliştirmekte olduğu konusunda bir işaret sayılmaz, ancak gelecekte bir şirketin neler çıkarmayı planladığı ya da düşündüğü konusunda ipucu verebilir. Apple’ın bir ekranın içine ikinci bir ekran yerleştirmeyi düşünüp düşünmediğini bilmiyoruz. Şirket daha önce de oldukça garip ve sıra dışı teknolojilerin ve konseptlerin patentini almıştı. Bunların arasında telefonun her yanını saran ekran da bulunuyordu.

Ancak kabul etmek gerekir ki, Apple’ın geliştirmiş olduğu bu ekran konsepti bazı basit problemlerin çözülmesini sağlayabilir. Örneğin bu tür bir ekran sayesinde çerçevesiz telefona ön kamera rahatlıkla yerleştirilebilir. Xiaomi Mi Mix gibi, neredeyse sıfır çerçeveli bir telefonda ön kamera telefonun alt kenarına yakın yere yerleştirilmiş. Bu da pratikte, ön kamerayla çekim yaparken telefonu ters tutmayı gerektiriyor. Halbuki bu ekran sayesinde kamerayı ekranın altında bir yere yerleştirmek mümkün olabilir. Aynı durum mikrofon, hoparlör, ışık sensörleri gibi, ekranın etrafına yerleştirilen tüm unsurlar için geçerli.

Öte yandan Apple’ın geliştirdiği konsept, daha sıra dışı kullanımlara da kapı açabilir. Apple’ın patent açıklamasında, pikselleri açıklıklardan görülebilecek ikincil ekran barındıran bir ekrandan bahsediliyor. Belki de, gelecekteki iPhone’unuzun alt kenarında düşük güç tüketimli bir E Ink durum ekranı yer alabilir. Bununla birlikte, yukarıdaki çizimde de görüldüğü gibi, bir cihazın ön ve arka yüzeylerine şeffaf pencere alanları yerleştirmek mümkün olabilir. Öne patenti alınmış ekranlardan bir tanesini yerleştirmek, arkasını ise cam plaka veya diğer şeffaf yapılardan kullanarak kaplamak bu tarz bir kullanımı mümkün kılacaktır. Bu şekilde bir kurulum iPhone’un artırılmış gerçeklik uygulamaları için yoğun şekilde kullanılan bir cihaz hâline gelmesini de sağlayacaktır.

Şeffaf OLED’ler uzun zamandır mevcut ve daha önceki bir Apple patenti de parmak izi sensörünü ekranın altına yerleştirmekten bahsediyordu. Apple’ın yanı sıra, Samsung’un da ön yüzü tamamen kaplı bir telefon geliştirdiği söyleniyor. Bu patent herhangi bir şeyi kanıtlamıyor, ancak çerçevesiz ekrana sahip bir telefonun Apple’ın aklında bulunduğunu gösteriyor.