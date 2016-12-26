Apple Nokia ile olan patent anlaşmazlığının yeniden canlanmasının ardından bazı yaptırımları uygulamaya koydu. Cupertino merkezli şirket, Nokia’nın sahibi olduğu Withings’in ürünlerini artık mağazalarında satmıyor. Withings’in Vücut Kardiyo Baskülü, Akıllı Vücut Çözümleyici ve Kablosuz Kan Basıncı Monitörü gibi ürünleri artık Apple üzerinden satın alınamıyor.

Nokia Withings’i geçtiğimiz ilkbaharda 192 milyon dolar karşılığında satın almıştı. Withings, bu satış sonrasında Nokia’nın dijital sağlık birimine entegre edilmişti.

Apple ve Nokia dönem dönem patent ve tekel davalarıyla mahkemede karşı karşıya geliyor. Taraflar arasındaki hukuk mücadelesinde ilk hamleyi Apple yapmış ve Nokia aleyhine bir tekel davası açmıştı. Apple, Nokia ve patent ajanslarını yüksek telif bedelleri belirleyerek haksız kazanç elde etmeye çalışmakla suçlamıştı.

Nokia ise Apple’ın bu hamlesine 11 ülkede 40 patent ihlâl davası açarak karşılık vermişti. Finli şirket, Cupertino merkezli şirketi kullanıcı arayüzü, yazılım, anten, yonga seti ve video kodlama gibi konulardaki patentler için lisans anlaşması yapmamakla suçlamıştı.

Apple Nokia için illegal patent transferi suçlamasında bulunuyor

Apple Nokia’nın illegal bir patent transferi kumpası kurarak daha fazla para kazanmaya çalıştığını iddia ediyor. Nokia ise Apple ile lisanslama konusunda bir uzlaşmaya varamadığı için haklarını mahkeme önünde aramak zorunda kaldığını iddia ediyor.