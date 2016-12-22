Nokia bir açıklama yaparak Apple aleyhine patent ihlâli iddiasıyla ABD ve Almanya’da dava açtığını duyurdu. Dava dosyasına göre, Apple 2011’de bazı Nokia patentlerinin lisansını almayı kabul etse de, o tarihten bu yana teklifleri geri çeviriyor.

Nokia’nın patentlerden sorumlu yöneticisi Ilkka Rahnasto, şirket olarak Ar-Ge konusuna sürekli yatırım yaptıklarını ve mevcut mobil cihazlarda kullanılan pek çok temel teknolojiyi oluşturduklarını ya da gelişimine katkı sağladıklarını belirtti. Rahnasto, geliştirdikleri teknolojilerin Apple ürülerinde de kullanıldığının altını çizdi.

Dava Almanya’da Düsseldorf, Mannheim ve Münih’teki bölge mahkemelerine açıldı. ABD’de ise Doğu Teksas Bölge Mahkemesi Apple Nokia anlaşmazlığını hükme bağlamak için mesai harcayacak. Açılan davalarda toplam 32 patent mercek altına alınacak. Söz konusu patentler ekran, kullanıcı arayüzü, yonga seti ve video şifrelemesi gibi alanları kapsıyor.

Apple Nokia dışındaki şirketler tarafından da patent ihlâliyle suçlanmıştı

Apple, patent ihlâliyle suçlanmaya yabancı değil. Cupertino merkezli şirket, bu yıl Siri için açılan bir patent davasında 24.9 milyon dolar ödemişti. Şirket, daha öncesinde ise FaceTime için açılan bir patent davasında 625 milyon dolar ödemek zorunda kalmıştı. Apple’ın Samsung’a karşı önemli bir patent zaferi kazandığını da hatırlatmakta fayda var.