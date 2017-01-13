Apple‘ın bir süredir gözünü orijinal içeriklere çevirdiği sır değil. Donanım devi, James Corden’ın Carpool Karaoke’sini Apple Music’e taşımak adına çalışmalarına daha önce başlamıştı. Apple Music, zaten bir süredir müzikle ilgili çeşitli belgesellerin gösterimini gerçekleştiriyor. Ünlü rap yıldızı Dr. Dre’nin hayatını anlatan biyografik dizinin de 2017 içinde çevrim içi müzik servisinde yayınlanması bekleniyor. Görünen o ki, Apple Netflix esintili bu girişimini daha ciddi bir boyuta taşımaya hazırlanıyor.

The Wall Street Journal’da yer alan habere göre, Apple tecrübeli yapımcılarla sıkı temasla içine girmiş durumda. Cupertino merkezli şirketin Amazon ve Netflix’in başarısından ilham alarak orijinal diziler ve filmler sunmayı istediği belirtiliyor.

Apple’ın çeşitli diziler, programlar ve filmler sunacağı, ancak ilk etapta bu girişimin ölçeğinin Netflix ya da Amazon Video kadar büyük olmayacağı belirtildi. Şirketin henüz gösterilecek içerikler konusunda bir anlaşmaya varmadığı da gelen haberler arasında yer alıyor.

Apple Netflix ve Amazon Video’ya doğrudan rakip olmayı tercih etmeyebilir

Apple’ın orijinal içeriklerle mevcut çevrim içi servisi Apple Music’i kuvvetlendirmeyi hedeflemiş olması da ihtimaller dahilinde yer alıyor. Bu da şirketin Netflix veya Amazon Video’ya doğrudan rakip olma gibi bir amaç taşımadığının göstergesi olarak değerlendirilebilir. Apple Music abone sayısını istikrarlı biçimde artırsa da, henüz Spotify’ı geride bırakmayı başarabilmiş değil.