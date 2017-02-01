Apple, 2017 mali yılının ilk çeyreğini kasasındaki 246 milyar dolar nakit parayla tamamladı. Şirket söz konusu miktarın önemli bir kısmını ABD dışında tutuyor. Apple nakit rezervini ABD’ye taşımak için Trump yönetiminin vergi reformunu 2017’de gerçekleştirmesini bekliyor. Apple CEO’su Tim Cook, bu konuda iyimser olduğunu dile getirdi.

Apple, kasasındaki 246 milyar doların 8.5 milyar dolarlık kısmını geride kalan çeyrekte kazandı. Şirketin nakit parasının ve satılabilir varlıklarının yüzde 94’ü ABD’nin dışında tutuluyor. Bu durumun yakın zamanda değişme ihtimalini değerlendiren Apple CEO’su Tim Cook, Trump yönetiminin vergi konusunun çözümü için önemli adımlar atabileceğine inandığını belirtti.

“Bu yıl içinde bir tür vergi reformu yapılabileceğine dair duyumlar aldı. Dolayısıyla iyimserim.” şeklinde konuşan Apple CEO’su, hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar içinde bu reformu destekleyenlerin olduğunu dile getirdi. Cook, bu reformun hem ABD hem de Apple için iyi olacağını sözlerine ekledi.

Apple nakit parasının kullanımı konusunda kararsız

Tim Cook, Apple’ın ABD’ye getirdiği nakit parasını ne için kullanacağı konusunda ise bilgi vermedi. Apple CEO’su, bu konuda “Bekleyelim ve görelim” şeklinde konuştu.

Yeni ABD Başkanı Donald Trump, ülke dışında üretilen cihazları ABD’de satan Amerikan şirketlerine dair eleştirilerini daha önce paylaşmıştı. Ancak Trump vergi politikaları konusunda da eleştirilerini dile getirmekten kaçınmıyor. Apple ve diğer Amerikan şirketleri yurt dışındaki paralarını ülkeye getirmek istese de, vergi politikalarında değişikliğe gidilmesini istiyor. Obama yönetimi, Amerikan şirketlerinin ülke dışında kazandığı gelirler için yüzde 35 oranında kurumlar vergisi uyguluyordu.