Mac serisini son yıllarda takip edenler, Apple‘ın masaüstü bilgisayarlardan büyük ölçüde vazgeçtiğini düşünebilir. Hali hazırdaki en yeni iMac serisinin çıkışının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmiş durumda. Mac mini 2014’ten bu yana güncellenmezken, Mac Pro’ya da tasarımının değiştiği 2013’ten bu yana dokunulmuş değil.

Bu durum “Apple bir dizüstü bilgisayardan daha fazlasına ihtiyaç duyanları düşünmüyor mu?” sorusunu akıllara getiriyor. Şirketin CEO’su Tim Cook, bu soruya “Evet, düşünüyoruz.” şeklinde yanıt veriyor. Cook, bir şirket içi forum paylaşımında masaüstü bilgisayarların halen önemini koruduğunu ve şirketin yol haritasında “muhteşem masaüstü bilgisayarlar” bulunduğunu belirtti.

Tim Cook’un masaüstü bilgisayarların önemine ilişkin olarak ortaya koyduğu gerekçeler ise kulağa pek şaşırtıcı gelmiyor. Taşınabilirlik derdi olmadığı için masaüstü bilgisayarlarda performansa daha fazla odaklanmak mümkün oluyor. Böylelikle daha büyük ekran, daha fazla giriş ve daha fazla ham güç cihaza yerleştirilebiliyor. Cook’a göre, bazen bu fark kullanıcılar adına “hayati” olabiliyor.

Apple masaüstü bilgisayar konusunda Intel’in yol haritasına bağlı olarak adım atıyor

Apple bugüne kadar masaüstü bilgisayar üretiminden vazgeçeceği konusunda somut bir işaret vermemişti. Ancak şirketin masaüstü ürünlerini yenileme konusunda pek istekli görünmemesi, bu konuda bazı soru işaretlerini doğurmuştu. Apple’ın bu konudaki çalışmalarının Intel’in yol haritasıyla bağlantılı olduğunu da belirtmek gerekiyor. Intel’in 7. nesil Core işlemcilerinin önümüzdeki ocak ayından önce masaüstü formuna hazır hâle gelmeyeceği biliniyor. Bu da Apple’ın ocak ayından önce iMac işlemcilerini yenilemesini engelliyor. Mac mini ve Mac Pro içinse böyle bir durumdan söz etmek mümkün değil.

Tim Cook’un açıklamasına rağmen, Apple’ın masaüstü ürünlerine dair bazı konular belirsizliğini koruyor. Hangi masaüstü ürünlerin Apple’ın gelecek planlarında yeri olduğu tam anlamıyla bilinmiyor. Buna ek olarak, ürünlerde yapılacak revizyonlarda eleştirilerin dikkate alınıp alınmayacağı da merak ediliyor.