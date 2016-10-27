Apple‘ın Ekim etkinliğinin beklenen en büyük olayı yeni MacBook Pro olacaktı. Beklenen gerçekleşti ve 2016 model Apple MacBook Pro’nun tanıtımı gerçekleşti. Apple, amiral gemisi dizüstü bilgisayarını uzun zamandır güncellememişti. Her ne kadar içerideki bileşenleri güncellese de, genel tasarımı ve fiziksel unsurları genellikle aynı bırakmıştı.

Son iki yıl içinde MacBook Pro’daki en önemli değişiklikler hafif şekilde değiştirilen, sığ hâle getirilen klavye ve Force Touch özellikli izleme dörtgeni olmuştu. Şimdi Apple, MacBook Pro’da temel değişiklikler yapıyor.

Tamamen metal tasarıma sahip olan yeni MacBook Pro şimdiye kadarki en ince ve hafif MacBook Pro olma özelliğini de taşıyor. 13 inç’lik model sadece 1.35 kg. ağırlık ve 14.9 mm. kalınlıklı gövdeyle geliyor. Kalınlığın 18 mm.’den düşürüldüğünü belirtmeden geçmeyelim. Gümüş ve uzay grisi renk seçenekleriyle sunulacak.

Yeni MacBook Pro daha büyük bir Force Touch izleme dörtgeni barındırıyor. Bu, selefine göre iki kat daha büyük. Ayrıca kelebek mekanizmalı klavye de, ikinci nesil hâliyle yeni dizüstü bilgisayarda bulunuyor.

Touch Bar ile uygulamalara göre değişen kontroller

Beklendiği gibi, Apple’ın yeni dizüstü bilgisayarı klavyenin hemen üstünde Retina ekran çözünürlüğünde, şerit şeklinde bir dokunmatik panel barındırıyor. Apple bunu Touch Bar olarak adlandırıyor. Touch Bar kullanıcı arayüzü unsurlarını gösteriyor, gösterdikleri içeriğe ve ekrandakilere göre farklılaşıyor. Örneğin Mail uygulaması açıkken Touch Bar üstünde çeşitli uygulama kontrolleri görüntülenirken, Mesajlar uygulamasında arkadaşınıza mesaj yazarken, çeşitli emoji simgelerini çubuk boyunca uzanmış şekilde görebilirsiniz. Safari uygulamasında ise açık olan sekmeleri Touch Bar üzerinde görebilir, bunlar arasında parmağınızı sürükleyerek gezinebilirsiniz.

Touch Bar sadece Apple’ın yerleşik uygulamalarını desteklemiyor. Final Cut Pro, Adobe Photoshop, Microsoft Office uygulamaları gibi üçüncü taraf uygulamalar da Touch Bar’ı destekleyecek.

TouchBar’ın sağ kenarında Touch ID parmak izi doğrulama modülü bulunuyor. İkinci nesil Touch ID özellikli bu okuyucu safir cam kaplamayla korunuyor. Bunun sayesinde Apple Pay ödemeleri MacBook Pro’dan yapılabiliyor.

Apple MacBook Pro’da dört adet USB-C var

Yeni Apple MacBook Pro’da dört adet Thunderbolt 3 destekli USB-C portu bulunuyor. Bunlar USB 3.1 ve DisplayPort 1.2 desteği de sunuyor, HDMI ve VGA portlarının işlevlerini de, tabii ki uygun adaptörlerle yerine getirebiliyor. Bunlardan herhangi bir tanesi güç beslemesi için kullanılabiliyor. Bu dört porta ek olarak kulaklık jakı da mevcut.

Apple MacBook Pro donanım seçenekleri

Yeni ekran yüzde 67 oranında daha parlak ve yüzde 67 oranında daha iyi kontrast oranına sahip. Ayrıca yüzde 25 oranında daha fazla renk destekliyor. Apple, bu geliştirmelere rağmen, ekranın öncekinden daha az güç harcadığının da altını çiziyor.

İşlemci tarafına baktığımızda, 15 inç MacBook Pro’da dört çekirdekli Intel Core i7 işlemci ve 2133 MHz RAM bulunuyor. 4 GB’ye kadar RAM destekli ATI Radeon grafik kartı da bunlara ekleniyor. 2 TB’ye kadar SSD seçeneği de sunuluyor. 15 inç’lik modelde 16 GB’ye kadar RAM konfigürasyonu mevcut. Ayrıca Apple, 15 inçlik bilgisayarın hoparlörlerinin eskisinden daha yüksek ses şiddeti sunduğunu, aynı zamanda dinamik aralığın iki katına çıktığını söylüyor.

13 inç modelde ise Core i5 ya da i7 işlemciler ve Intel Iris Pro grafik işlemci birimi sunuluyor. Bununla birlikte daha büyük modelle aynı hızda RAM var, ancak sadece 8 GB kapasiteye sahip.

Pil ömrünün her iki versiyonda da 10 saate yakın olduğu belirtiliyor. Bu eski modellere göre az da olsa ilerleme kaydedildiği anlamına geliyor.

Touch Bar’sız MacBook Pro da var

Apple Touch Bar özellikli 13 inç ve 15 inç modellerin yanı sıra, 13 inç ekranlı ve dokunmatik şerit barındırmayan, bunun yerine geleneksel tuşlara sahip bir MacBook Pro da sunuyor. Bu model MacBook Air’ın yerini alacak şekilde tasarlanmış. Eski MacBook Air’a göre, yeni MacBook Pro 2 milimetre daha ince ve yüzde 13 daha az yer kaplıyor. İki adet Thunderbolt 3 USB-C portu ve daha düşük profilli Core i5 işlemci barındırıyor.

Apple MacBook Pro fiyatı

Giriş seviyesi MacBook Pro’nun Türkiye fiyatı 5999 TL olarak belirlendi. Touch Bar’lı 13 inç model ise 7199 TL’den başlayacak. 15 inç modelin başlangıç fiyatıysa 7899 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlara KDV dahil. Her üç model de bugün itibarıyla yurt dışında ön siparişe sunuldu. Giriş seviyesi, dokunmatik şeritsiz modelin teslimatının 5-7 gün içinde gerçekleşeceği belirtiliyor. Ancak Touch Bar donanımlı modeller kasım ayında, 2-3 hafta içinde dağıtıma çıkacak. Yeni MacBook Pro’ları Türkiye’de de hemen şimdi sipariş edebilirsiniz.