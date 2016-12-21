Apple‘ın Touch Bar’lı MacBook Pro’su pil ömrü nedeniyle bazıları tarafından çeşitli eleştirilere maruz kalıyor. Bloomberg’de çıkan bir haber, aslında şirketin pil konusunda farklı planlarının olduğunu gösteriyor. Habere göre, Apple tam da bilgisayarın içine uyacak formda, daha yüksek kapasiteli bir pil kullanmayı umuyormuş. Ancak söz konusu pil tasarımı önemli bir testten geçemediği için, şirket de bu planları askıya almak ve Apple MacBook Pro dizüstü bilgisayarı daha eski bir pil tasarımıyla donatmak zorunda kalmış.

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MacBook Pro’nun değişen tasarımıyla birlikte pil kapasitesi daha eski modellere göre önemli oranda düşürülmüştü. Örneğin, Touch Bar’lı modellerde, geçen yılın MacBook Pro modellerine göre daha düşük kapasiteli piller bulunuyor. Dolayısıyla bu da pil ömrüne etkide bulunmuştu. Eğer sözü edilen tasarım düzgün şekilde işleseydi, hikaye çok farklı olabilir ve pil tüketimi daha yüksek seviyelere çıkabilirdi. İncelemelerimizde Apple MacBook Pro’nun 15 inç modelinin genel olarak 6-7 saat arası bir pil ömrüne sahip olduğunu görmüştük.

Ayrıca Bloomberg’in haberinde Apple’ın Mac bilgisayarlarının gelişimiyle ilgili durum da mercek altına alınıyor, şirketin bilgisayarlarının en ileri ve güncel teknolojilerle donatılması konusundaki eksikliklerin cevabı aranıyor. Apple’ın son zamanlarda yeni Mac’lerin tasarlanmasına yönelik olarak daha az öz kaynak ayırdığı, ayrıca macOS için çalışan mühendisleri projeden çektiği, bundan dolayı artık özel bir tasarım ekibinin bulunmadığı belirtiliyor. Oradan çekilen öz kaynağın iPhone, iPad ve iOS’e yönlendirildiği de haberde belirtiliyor.

Ayrıca haberde Apple’ın Mac birimi içinde, projenin geleceğinin belirsizliği endişesi nedeniyle ayrılmalar olduğu, mühendislerin de birçok farklı prototip nedeniyle zamanlarının bölündüğü hissine sıklıkla kapıldığı da dile getiriliyor. Bu arada aynı haberde tasarlanan, ancak piyasaya çıkmayan MacBook modelleriyle ilgili detaylara da yer veriliyor.

Apple, çıkan bu haberle ilgili olarak herhangi bir yorumda bulunmadı. Ancak şirketin CEO’su Tim Cook, çalışanların için Mac’lerin hâlâ odak noktasında yer aldığını söyleyerek rahatlatmış, “mükemmel masaüstü bilgisayarların” yolda olduğunu söylemiş. Bloomberg de bu yılın iMac güncellemesinin USB-C portları ve güncellenmiş bir grafik işlemcisi barındıracağını iddia ediyor.