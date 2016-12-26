Apple MacBook Pro batarya performansı için yapılan testlerde Consumer Reports’tan selefi kadar yüksek not alamamıştı. Bu durum Apple’ın OLED kontrol çubuğuna sahip yeni dizüstü bilgisayarının performansının sorgulanmasına neden olmuştu. Cupertino merkezli şirket, yeni MacBook Pro’nun 10 saate kadar pil ömrüne sahip olduğunu belirtmişti. Ancak Consumer Reports tarafından yapılan testlerde pil ömrünün 3 saat 45 dakika ila 16 saat arasında değiştiği ifade edilmişti.

Apple bu duruma mümkün olan en üst düzeyden müdahale etmişe benziyor. Apple’ın küresel pazarlamdan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Phil Schiller, Twitter üzerinden bir açıklama yaparak test ile ilgili olarak Consumer Reports ile temasa geçtiklerini açıkladı. Consumer Reports’un test sürecini algılamak için birlikte çalıştıklarını söyleyen Schiller, yayının sonuçlarının Apple’ın laboratuvar testleriyle ve alan verileriyle eşleşmediğini belirtti.

Consumer Reports da pil ömrünün dizüstü bilgisayarların kullanımına göre değiştiğini belirtmeyi ihmal etmedi. Ancak yeni MacBook Pro’da bu dalgalanmanın olağan normların dışında gerçekleştiğine dikkat çekildi. 13 inç ekranlı modelde pil ömrü 3 saat 45 dakika ila 16 saat arasında değişirken, 15 ekranlı modelde bu süre 8 ila 18,5 saat arasında değişiyor.

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Consumer Reports’a da test yöntemleriyle ilgili olarak çeşitli eleştiriler yöneltiliyor. Test ekibinin önceden seçilen 10 sayfayı Safari üzerinde açmasına dikkat çekilirken, Chrome’a geçiş yapıldığında pil ömrünün önemli ölçüde arttığı vurgulanıyor.

Apple MacBook Pro batarya odaklı bir güncelleme alırsa test tekrarlanacak

Consumer Reports, Apple pil performansını güçlendiren bir yazılım güncellemesi yayınladığı takdirde testi tekrarlayacağının sözünü verdi.