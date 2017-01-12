Apple iPhone satışları sayesinde 2017’de toplam 1 trilyon dolar gelir barajını aşabilir mi? Asymco analisti Horce Dediu, bu soruya “Evet, olabilir.” şeklinde yanıt veriyor. Dediu’ya göre, iOS ürün satışlarının ve Apple’ın servis sektörünün (uygulamalar, abonelikler, medya içerikleri) toplam geliri 1 trilyon doların üzerine çıkabilir.

Dediu’nun rakamlarına bakıldığında, Apple’ın iPhone ürün satışlarından toplam gelirinin 2017’nin ortası itibarıyla 980 milyar dolara ulaşabileceği görülüyor. 9 Ocakta 10. yaşını kutlayan iPhone’un toplamda 1.2 milyar civarındaki satış rakamıyla tüm zamanların en başarılı ürünlerinden biri olduğu biliniyor. Apple’ın diğer iOS ürünleri iPad ve iPod touch ile yan ürünleri Apple Watch ve Apple TV gelirlerinin de 1.75 milyar dolara yükselebileceği belirtiliyor.

Bunun üzerine Apple’ın uygulama, abonelik ve medya içeriği satışından elde ettiği 100 milyar dolar gelir de ekleniyor. Böylelikle şirketin son 10 yıllık dönemdeki toplam geliri 1 trilyon doların üzerine çıkıyor. Ancak analistler şirketin piyasa değerini de trilyon dolar seviyesine taşımak için sıra dışı bir ürün çıkarması gerektiğini belirtiyor.

Hali hazırda milyarlarca iOS işletim sistemli cihaz kullanılıyor. Deidu’nun verilerine göre, iPhone’lar üzerinden yılda 17.5 trilyon internet oturumu gerçekleştiriliyor. Bu da günde ortalama 48 milyar oturuma tekabül ediyor.

Apple iPhone için büyük yenilikler hazırlıyor olabilir

Apple mobil cihaz sektöründe 2017’yi de tıpkı diğer yıllar gibi hareketli geçirecek gibi görünüyor. Şirketin ilk etapta mart ayında yeni iPad modellerini tanıtması, ardından da yılın üçüncü çeyreğinde yeni iPhone’u ve Apple Watch 3’ü görücüye çıkarması bekleniyor. Yeni iPhone’un OLED ekran ve kablosuz şarj gibi özellikler sunabileceği söyleniyor.