Apple iPhone 6 için 2015’te çektiği reklamda Jamie xx’in “I Know There’s Gonna Be (Good Times)” isimli şarkısını kullanmıştı. Cupertino merkezli şirket, bu şarkı yüzünden dava edildi. The Holywood Reporter sitesinde yer alan habere göre, dava The Persuasions isimli grubun vokalisti Jerome Lawson tarafından açıldı. Grubun Lawson tarafından yazılan “Good Times” isimli şarkısından alınan sample’lar, Jamie xx’in şarkısında kullanılmıştı.

Ancak Lawson, bu konu Universal tarafından halledildiği için telif hakkı ihlâli gerekçesiyle mahkemenin kapısını çalmadı. Lawson, sesinin reklamda kullanımının “şöhret hakkı”nı ihlâl ettiğini öne sürdü.

Lawson sesinin “belirgin ve tanınabilir” olduğunun altını çizdi. The Persuasions vokalisti, sesinin iPhone reklamında duyulması nedeniyle hayranlarının grubun Apple tarafından desteklendiğini veya şarkıyı Apple’a sattığını düşünebileceğini belirtti. Kaliforniya eyaletinin yasaları; bir kişinin adının, sesinin, fotoğrafının, görüntüsünün veya imzasının bir ürünün tanıtımı için kullanımını o kişinin onayına bağlıyor.

Apple iPhone 6 reklamında meslek örgütleriyle olan anlaşmaları ihlâl etmekle de suçlanıyor

Lawson’un Apple’a yönelik suçlamaları sadece kendi “şöhret hakkı” ile sınırlı kalmıyor. Davada Apple’ın Good Times’ı reklamda kullanarak Screen Actors Guild oyuncu sendikası ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Derneği ile yapılan anlaşmaları da ihlâl ettiği öne sürülüyor. Lawson, reklamın yayınlanmasından altı ay sonra Apple’ın reklam ajansının kendisine ulaştığını ve sesinin izinsiz biçimde hatalı kullanıldığını kabul ettiğini belirtti. Kendisine uzlaşma için minimum tazminat bedelinin önerildiğini söyleyen Lawson, SAG’ın sanatçılarla ayrı pazarlık kuralının ihlâl edildiğini savundu.

Henüz ilk aşamalarında olan bu dava, şimdilik bir hakim tarafından kabul edilmiş değil.