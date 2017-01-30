Apple iCloud Aktivasyon Kilidi kontrolünde kullanılan web sitesini herhangi bir bilgi vermeden kapattı. Söz konusu web sitesi, bir iPhone’un çalıntı olup olmadığını kontrol etmenin en kolay yolu olma niteliğini taşıyordu. Apple’ın bu hamlesinin ikinci el iPhone’ların üçüncü taraf satıcılar tarafından satılmasını engellemek için yapıldığı düşünülüyor. Ancak bunun genel anlamda başkalarından ikinci el iPhone almayı düşünen herkesi etkileyeceği söyleniyor.

Apple, destek belgelerinde de iCloud Aktivasyon Kilidi sitesinin kapatılmasıyla bağlantılı bazı değişiklikler gerçekleştirildi. Şirket artık kullanıcılara satın aldıkları ikinci el iPhone’ları açmaları ve kildi açmak için sürüklemeleri öneriliyor. Eğer bu hareketin ardından giriş kodu kilit ekranı veya ana ekran görülürse iPhone’un tamamen sıfırlanmadığı anlamına geliyor.

Ancak Apple’ın bahsettiği prosedürün uygulanması için telefonu satan kişinin ve alıcının yüz yüze görüşmesi gerekiyor. İnternet üzerinden ikinci el bir iPhone alanlar için bu sürecin nasıl işletileceği merak ediliyor. Apple artık satın alınan cihazın eski sahibinin cihaz listesinden çıkarılıp çıkarılmadığını kontrol etme görevini tamamen kullanıcılara bırakıyor. Bu durum iPad, iPod touch ve Apple Watch’lar için de aynı şekilde işliyor.

Bir iPhone’u tamamen temizlemek için önce Ayarlar uygulamasını açmak, ardından da Genel sekmesine girmek gerekiyor. Bu sekmede bulunan Sıfırla seçeneğinin altında yer alan “Tüm İçerikleri ve Ayarları Sil” seçeneğine dokunulduğunda iPhone sıfırlanmış oluyor. Cihaz kurulum süreci başlatıldığında eski sahibin Apple ID’si ve şifresinin girilmesi isteniyorsa bu durum iPhone’un hâlen eski hesaba bağlı olduğu anlamına geliyor.

Apple iCloud Aktivasyon Kilidi web sitesini kapatarak iPhone hayranlarının işini zorlaştırdı

Apple’ın iCloud Aktivasyon Kilidi web sitesini kapatması, ikinci el bir iPhone almayı düşünenlerin işini önemli ölçüde zorlaştırıyor. Bunun Apple’a nasıl bir fayda sağlayacağı ise şu an için bilinmiyor.