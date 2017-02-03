Hindistan’ın Karnataka eyaletinin Bilişim Teknolojileri Bakanı Priyank Kharge, Apple‘ın çok yakında iPhone’ların montajını ülkesinde yapmaya başlayacağını açıkladı. Kharge Bloomberg’e, eyaletin başkenti olan, aynı zamanda Asya’nın Silikon Vadisi olarak bilinen Bengalor’da, nisan sonu itibarıyla üretimin başlayacağını söyledi. Apple’ın, Hindistan operasyonları için Tayvan merkezli taşeron üretici Wistron ile işbirliği yapacağı söyleniyor.

Kharge Bloomberg’e Hindistan’da üretilecek iPhone’ların yerel pazarda satılacağını söyledi. Bununla birlikte Twitter üzerinden de bir mesaj paylaşarak, Apple’ın Bengalor’da iPhone üretme planının eyalette ileri teknoloji ekosistemini ve tedarik zinciri gelişimini güçlendireceğini belirtti. Geçmişte Hindistan devletiyle vergi muafiyetleri ve diğer teşvikler için sıkı pazarlık yürüttüğü bilinen Apple ise henüz konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklamada bulunmadı.

Apple CEO’su Tim Cook bu hafta ortasında, Hindistan’da kaydedilen rekor gelir seviyesinin de içinde yer aldığı 2017 birinci mali çeyrek yılı finans raporunun açıklanmasından sonra gerçekleştirilen telekonferans görüşmesinde, Hindistan’da yürütülen faaliyetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirmişti. Aralarında perakende mağazalarının da yer aldığı birtakım konularla ilgili tartışmaların sürdüğünü, ülkeye önemli seviyede yatırımın planlandığını ve Hindistan’da bulunmanın mükemmel olacağını söylemişti.

Apple’ın Hindistan’da hâlâ küçük bir pazar payı var. Çünkü cihazlarının fiyatı, ülke genelindeki tüketicilerin büyük kısmı için çok yüksek seviyede bulunuyor. 1.3 milyar civarında nüfusu bulunan bu ülke, Apple’ın uzun vadede büyümeyi planladığı en önemli pazarlardan bir tanesi olma özelliğini taşıyor.