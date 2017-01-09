Apple, fiziksel mağaza açtığı ülkelere bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Cupertino merkezli şirket, en büyük rakiplerinden Samsung’un ana vatanı Güney Kore’de de fiziksel bir mağaza açacağını duyurdu. Apple Güney Kore faaliyetlerini yetkili satıcıları aracılığıyla sürdürüyordu.

Cupertino merkezli şirket, mağazada çalışacak kadroyu şekillendirmek adına da çalışmalara başladı. İlk etapta 14 pozisyon için iş ilanı veren Apple, mağaza müdürü ve Genius Bar’da çalışacak kişiler arıyor.

Apple’dan konuya ilişkin olarak Reuters’e yapılan açıklamada ise “Dünya genelindeki müşterilerimizin sevdiği Apple hizmeti, eğlencesi ve eğitimini Seul’deki müşterilerimize ulaştıracak ekibi oluşturuyoruz.” ifadesi kullanıldı.

Apple Güney Kore mağazasını Seul’ün Gangnam bölgesine açabilir

Apple’ın Güney Kore’deki ilk mağazasını Seul’ün “Gangnam Style” şarkısıyla ünlenen lüks bölgesi Gangnam’da açabileceği belirtiliyor. Bir katı yer seviyesinde, iki katı ise yer altında olacağı söylenen mağazanın toplam alanının 557 metrekare olacağı ifade edildi. Mağazanın açılışı içinse kasım ayı işaret ediliyor.