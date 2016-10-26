Apple, 24 Eylül tarihinde sona eren dördüncü mali çeyrek yıl rakamlarını paylaştı. Amiral gemisi ürünlerinden olan iPhone’a gelen müşteri talebinin doyum noktasına ulaşmasının etkileri geride kalan çeyrek rakamlarına da yansıyor. Apple’ın gelirler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.9 oranında azalarak 46.9 milyar dolar olarak kaydedildi.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, düşüşün temel nedeni iPhone satışlarının zayıf şekilde seyretmesi. Satışlar yıldan yıla yüzde 13 oranında azalara 45.5 milyon birim ürün olarak gerçekleşti. Yılın geneline baktığımızda ise Apple, 2001’den beri ilk kez yıllık gelirinin düşüşüne tanık oluyor. Kâr ise yıldan yıla yüzde 23’lük düşüş ile 9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

ICLOUD VE DİĞER SERVİSLER KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYOR

Donanım satışları inişli çıkışlı grafik izlerken, CEO Tim Cook dikkati bulut servislerinden, içerik akış yazılımından ve diğer yazılım ürünlerinden elde edilen gelirlerde sürmekte olan artışa çekiyor. Geride kalan çeyrekte de bu çizgi korunuyor; Servisler biriminden gelen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 6.3 milyar dolar olarak kaydedildi. Ayrıca Cook, Apple Music’in artan popülaritesi sayesinde müzik gelirlerinde de yüzde 22 artış gerçekleştiğini vurguladı.

Diğer yandan, tüm ana ürün segmentlerinde düşüşler görüldü. Mac satışları yüzde 17 düşüşle 5.7 milyar dolar gelir bıraktı, birim satışlarda ise yüzde 14 düşüş kaydedildi. Öte yandan iPad satışları da yüzde 6 oranında azaldı, ancak daha pahalı olan iPad Pro serisinin varlığı sayesinde elde edilen gelir yatay seyrini sürdürdü.

Son birkaç çeyrek yıldır Çin, Apple’ın açık ara farkla Apple’ın en hızlı büyüyen pazarı konumundaydı. Bu çeyrekte söz konusu trend değişmişe benziyor. Apple, Çin’deki satışlarda yıldan yıla yüzde 30’luk bir düşüş gördü. Çin, Apple’ın gelirlerinde büyük bir pay sahibi olmaya devam ediyor, ancak önceki yıllarda gördüğümüz üç haneli büyüme rakamları artık yok. Apple, aralık ayında bitecek çeyrek yıl performansının, Çin’deki satışlarla birlikte önemli derecede iyileşmesini bekliyor.

Apple iPhone gelirlerinin artmasını bekliyor

Apple’ın amiral gemisi ürününün en son versiyonu, yani iPhone 7’nin satışlarının sadece iki haftası açıklanan bu mali tabloya etki ediyor. iPhone 7 ve 7 Plus’ın esas etkisini içinde bulunduğumuz çeyreğe dair açıklanan rakamlarda göreceğiz. Apple’ın aralık ayında bitecek mali çeyrek için yaptığı tahminlerde gelirler analistlerin tahminlerinden daha yüksek noktada, 76 ile 78 milyar dolar arasında bekleniyor. Bu da iPhone 7 satışlarının tahminler doğrultusunda ilerlediği anlamına geliyor. Bu arada şirket hafta içinde yeni Mac ürünleri tanıtacak. Bunların da satışları artıracağı düşünülüyor olmalı.

Apple Watch şirket tarafından birkaç milyar dolarlık iş olarak görülüyor, şimdiden birçok köklü saat markasının rakibi hâline geldi. Ancak şirket şimdiye kadar bu ürünün çeyreklik dönemlerde ne kadar sattığına dair kesin bir rakam açıklamadı. Aynı gelenek bu çeyrekte de sürüyor, Apple Watch gelirleri Diğer Ürünler kategorisi altında değerlendiriliyor. iPod, Apple TV ve Beats ürünlerini de içeren bu segment yıldan yıla yüzde 22’lik düşüşle 2.4 milyar dolar gelir kaydediyor.