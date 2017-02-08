Apple Campus 2 olarak anılan ve bir uzay gemisini andıran yeni genel merkezinin inşaatını 2015 itibarıyla tamamlamayı planlıyordu. Ancak yeni yerleşkenin 2017’nin sonlarına doğru açılması öngörülüyor. 2011’de başlayan projenin hâlâ tamamlanamamasının bir numaralı nedeni olarak ise Apple’ın “saçmalık derecesindeki mükemmeliyetçiliği” gösteriliyor.

Reuters, Apple’ın tutumunu tam olarak kavrayabilmek adına projede görev yapan 20’den fazla kişiyle konuştu. Bu görüşmeler sonucunda ortaya çıkan resimde ise detaya fazlasıyla önem veren ve kılı kırk yaran, ancak inşaatların nasıl ilerlediği konusunda pek de fikri olmayan bir şirket görülüyor.

Haberde Apple’ın yeni genel merkez binasına dair dikkat çekici taleplerini görmek de mümkün oluyor. Cupertino merkezli şirketin kapı aralıklarının son derece düz olmasına yönelik isteği de bu talepler arasında yer alıyor. Apple’ın binanın içi ve dışı arasında gizli çıkıntılar olmasını istemediği belirtiliyor. Bu konuda uzun süre kafa yorduklarını dile getiren bir inşaat sorumlusu, Apple’ın bu konuda geri adım atmadığına dikkat çekti. Şirketin söz konusu talebi için sunduğu gerekçe ise fazlasıyla ilginç: Apple mühendislerinin binaya girerken yürüyüşlerini değiştirmek için dikkatlerinin dağılmasını istemiyor.

Binada bulunan levhalar üzerinde de uzun zaman harcandığı Reuters’in haberiyle gün yüzüne çıkıyor. Apple’ın mümkün olduğunca minimalist levhalar istediği, ancak itfaiye departmanının acil durumda da rahatlıkla okunabilecek levhalar konusunda ısrarcı olduğu belirtiliyor. Projenin yangın sorumlularından biri, “Daha önce bir levha üzerinde hiç bu kadar zaman harcamamıştım.” sözleriyle Apple’ın detaycılığını bir kez daha gösteriyor.

Apple Campus 2 inşaatında ahşap kullanımı için 30 sayfalık talimatname hazırlamış

İnşaatta ahşap kullanımı için 30 sayfalık bir talimatname hazırlanması, kapı tokmakları üzerine 1,5 yıl boyunca tartışılması, binanın dışından boru veya havalandırma görülmemesi konusundaki ısrarı, Apple’ın inşaat sektörü için ne kadar zorlu bir müşteri olduğunu gösteriyor. Bu detaycı tavrın nasıl bir sonuç verdiği ise yakında anlaşılacak.