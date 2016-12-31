Apple‘ın ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Cupertino şehrinde inşaatı devam eden Apple Campus 2 projesi dünyanın en çok fotoğraflanan, video çekimi yapılan alanlarından bir tanesi oldu. Birçok meraklı kişinin çektiği fotoğraflar ve inşaat alanının üstünden sürekli uçan drone’lar sayesinde inşaatın birçok aşamasını yakından görme fırsatı bulduk. Son olarak, hava kamera platform uzmanlarından oluşan SkyIMD’nin çektiği 1.7 gigapiksellik fotoğraf ortaya çıktı. Bunun sayesinde inşaat süreciyle ilgili detaylı görüntüler elde etmek mümkün oluyor.

SkyIMD’nin web sitesinde yayınlanan, veri açısından epey zengin kuş bakışı fotoğraf, 100 megapiksel destekli, hava fotoğrafçılığı için tasarlanan endüstriyel medium format kamera sistemi Phase One iXU RS1000 ile çekilen yaklaşık 380 fotoğrafın birleştirilmesinden oluşturuldu.

SkyIMD’ye göre, 22 Aralık tarihinde, Campus 2 inşaat alanının yaklaşık 600 metre üstünden 30 dakika boyunca uçan uçan bir Cessna uçağı aracılığıyla yüzlerce fotoğraf çekildi. Phase One’ın gövdesine 90 mm lens yerleştirdi. Ekip, piksel başına 3 santimetrelik yer örneklemeleri almayı başardı ki, böylelikle çalışanları ve kullandıkları araçları bile görmek mümkün oluyor.

Mozaik fotoğraf Photoshop kullanılarak birbirine bağlandı ve çoğunlukla üstünde herhangi bir düzenleme işlemi yapılmadı. Bazı hizalama hataları ve görsel bozulmalar açık şekilde görünüyor. Özellikle uzay gemisi yapısının temesindeki güneş panelleri gibi, normalde düzgün şekilde hizalanmış yapılardaki bozukluklar dikkat çekiyor. Her ne olursa olsun, ortaya çıkan sonuç fazlasıyla etkileyici görünüyor.

SkyIMD’nin oluşturduğu 34111 x 49487 piksel çözünürlüklü fotoğrafı web sitesindeki interaktif görüntüleyici sayesinde görmek mümkün oluyor.