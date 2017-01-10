Apple artırılmış gerçeklik konseptine olan ilgisini saklamıyor. Teknoloji dünyasının tanınmış isimlerinden Robert Scoble tarafından ortaya atılan bir iddia, bu ilginin yakın zamanda somut bir ürüne dönüşebileceğini gösteriyor. Apple’ın Carl Zeiss ile birlikte bir artırılmış gerçeklik gözlüğü geliştirebileceğini söyleyen Scoble, bu iddiayı bir Carl Zeiss çalışanına dayandırıyor.

Artırılmış gerçeklik gözlüğü denince pek çok kişinin aklına gelen ilk örnek Google Glass oluyor. Kullanıcılar bu gözlükler sayesinde bilgileri arka planda gerçek dünya varken görebiliyor. Google Glass son derece iddialı bir proje olarak yola çıksa da, son kullanıcı için pahalı bir ürün olacağı gerekçesiyle şirket tarafından rafa kaldırılmıştı. En önemli rakiplerinden birinin rafa kaldırdığı bir konsept üzerine çalışma yapmak, Apple adına ilginç bir macera olabilir. Scoble’a göre, Apple ve Carl Zeiss’ın ortak çalışmasının meyvesi, bu yıl içinde gün yüzüne çıkabilir.

Apple CEO’su Tim Cook, daha önce muhtelif zamanlarda artırılmış gerçeklik konseptine olan ilgisini belirtmiş ve şirket olarak artırılmış gerçeklikte sanal gerçekliğe kıyasla daha yüksek bir potansiyel gördüklerini dile getirmişti. Sanal gerçekliğin eğitim ve oyun için önemli olduğunu belirten Cook, artırılmış gerçekliğin ise çok daha fazla fırsat sunduğuna dikkat çekmişti.

Pokemon Go’nun başarısı da Apple CEO’sunu fazlasıyla etkilemişti. Cook, Apple’ın mali yılının üçüncü çeyreğine ait sonuçlarını değerlendirdiği toplantıda da artırılmış gerçekliğin “çok büyük” olacağını söylemişti.

Apple artırılmış gerçeklik gözlüğünün çıkışı 2018’e kalabilir

Apple’ın bir artırılmış gerçeklik gözlüğü üzerinde çalıştığına dair haberler, geçtiğimiz kasım ayında da gündeme gelmişti. Bu gözlüğün tıpkı Apple Watch gibi iPhone ile eşleşerek çalışabileceği belirtilirken, çıkışının 2018’e de kalabileceği ifade edilmişti.