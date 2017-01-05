Geçen yılı hem geliştiriciler hem de müşteriler açısından gayet olumlu şekilde kapatan App Store, yeni yıla da oldukça iyi bir başlangıç gerçekleştirdi. Apple App Store’un 1 Ocak günü şimdiye kadarki en yoğun satış gününü yaşadığını açıkladı.

Cupertino şirketinden gelen bilgilere göre geliştiriciler, 2017?ye de kayda değer bir başlangıç yaparak yeni yılın ilk gününde yaklaşık 240 milyon ABD doları ile App Store?un bir gün içinde şimdiye kadarki en yüksek satış rakamına ulaşmasını sağladı.

Apple, 1 Ocak 2017 günü elde edilen rekor satış bilgisini iletirken geride kalan 2016 yılıyla ilgili bazı önemli detayları da paylaştı. Geliştiriciler toplam 20 milyar dolar ile bir önceki yıla göre kazançlarını yüzde 40 daha da artırdılar. Apple App Store’un abonelik geliri 2015’e göre yüzde 74 artarak 2,7 milyar dolara ulaştı.

Super Mario Run hem yıl sonunda hem de yılın ilk günü en çok indirilen oyun oldu. Nintendo’nun yıl sonu hitine, yılın ortalarında popüler hâle gelen, ancak henüz Türkiye’de resmi olarak dağıtıma sunulmayan Pokemon Go da eşlik ediyor ve bu iki oyun 2016 yılının tüm dünyada en fazla indirilen 10 oyunu arasında yer alıyor. Pokemon Go ise yıl genelinde en fazla indirilen oyun oldu.

ABD, Çin, Japonya ve Birleşik Krallık en çok kâr getiren küresel pazarlar olurken Çin pazarı bir yıl içinde yüzde 90 oranında büyüdü. En çok kazanan geliştiriciler ise Çin, Finlandiya, Japonya, ABD ve Birleşik Krallık’tan çıktı. Çin’deki Tencent ve NetEase şirketleri ilk iki sırayı alırken, onları Finlandiya merkezli Supercell takip etti.

Apple’ın belirttiğine göre App Store, şu anda 155 ülkede hizmet veriyor ve şu anda 2,2 milyon adet uygulama sunuyor. Bu, geçtiğimiz yıla göre toplam uygulama sayısının yüzde 20 oranında arttığını gösteriyor. Apple, 2016 içinde iMessage için de uygulama mağazası açtı ve buradan 21 bini aşkın iMessage uygulamasını kullanıma sundu.

Apple App Store ayrıca 2016’da, App Store’da World Wildlife Fund ve (RED) ile birlikte iki ayrı kampanya düzenledi. Sırasıyla Apps for Earth ve Games for (RED) adlarını taşıyan bu kampanyalar, tüm dünyadaki Apple müşterilerinin gezegendeki yaşamın korunmasına yardımcı olmalarını ve AIDS ile mücadeleye katılmalarını sağladı. Bu kampanyalara katılan geliştiricilerin oluşturdukları özel içerikler, bu iki kuruluşun toplam 17 milyon dolar toplamalarına yardımcı oldu.