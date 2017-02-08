Apple Amazon Fire TV biriminin başındaki isim olan Timothy Twerdahl’ı transfer etti. Twerdahl, Apple’da başkan yardımcısı unvanıyla görev yapacak. Söz konusu transferi duyuran ilk isim olan Bloomberg’den Mark Gurman, Twerdahl’ın Apple TV’yi yöneteceğini belirtti. Twerdahl, Cupertino merkezli şirkette Greg Joswiak’a bağlı olarak çalışacak.

Twerdahl, Amazon’a 2013’te katılmış ve şirketin memnuniyetle karşılanan Fire TV ürünlerinin çıkış sürecini yönetmişti. Daha öncesinde ise Roku’ya dönüşen ekiple birlikte Netflix’te görev yapmıştı.

Twerdahl’ın özgeçmişinde 2013’te Google tarafından satın alınan akıllı saat girişimi WIMM Labs’in başkan yardımcılığı görevi de bulunuyor. Kısacası Amazon öncesindeki dönemin Twerdahl için oldukça hareketli geçtiği söylenebilir.

Apple Amazon Fire TV yöneticisinin transferiyle mevcut yöneticilerini rahatlatacak

Twerdahl, Apple bünyesinde ürün odaklı bir görev üstlenecek. Bloomberg’in haberine göre, bu sayede mevcut Apple TV yöneticisi Pete Distad, Eddy Cue ile birlikte lisans anlaşmaları üzerinde çalışmak için daha fazla zamana sahip olacak. Mevcut Apple TV donanımı, son olarak 2015’te büyük bir değişimden geçmişti. Şirket, geçtiğimiz yıl ise yeni TV uygulamasını ve tek giriş desteğini Apple TV kullanıcılarına ulaştırmıştı.