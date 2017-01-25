Eğer geçtiğimiz ay içinde Türkiye’de satışa sunulan ve kısa bir süre önce zam gören Apple AirPods’tan bir çift edindiyseniz, en büyük endişeniz çiftlerden biri veya ikisinin birden kaybolması olabilir. Neyse ki, Apple kasanın tamamını olmasa bile kayıp kulaklık topuzunu bulmanıza yardımcı olacak bazı önlemler çıkarıyor.

Wall Street Journal’ın haberine göre, Apple Find My iPhone (iPhone’u Bul) uygulamasına, önümüzdeki haftalarda kullanıcılara dağıtılması beklenen iOS 10.3 sürümüyle birlikte AirPods desteği de ekleyecek.

Uygulamanın içinde AirPods sahiplerinin kulaklıklarının mevcut veya bilinen en son konumunu görmeleri mümkün olacak. Ne var ki, Apple’ın konumu belirlerken kulaklık topuzları yerine kasanın en son nerede görüldüğünü temel alacağı tahmin ediliyor. Bu konum bilgisi muhtemelen epey geniş bir alanı kapsayacaktır, bu nedenle söz konusu konum bilgisi sadece AirPods’un evde, iş yerinde veya dışarıdaki bir mağazada ya da kafede unutulup unutulmadığı hakkında fikir edinmeye yardımcı olacaktır.

Kayıp kulaklığın kasasından ayrılmış olabileceği ihtimaline karşı Apple, her bir kulaklık topuzundan yüksek ses çıkarma önlemine başvuracak. Tabii ki, bunun düzgün çalışması için de topuzların pillerinin yeterli seviyede olması gerekecektir. Bu önlem, AirPod’unu ev veya iş yeri gibi kapalı ve dar bir alanda kaybetmiş olanlar için yardımcı olacaktır.

Apple’ın bu tarz bir önleme başvurması AirPods sahiplerini memnun edecektir. Çünkü bu yönde bir talebin olduğu biliniyordu. Bir geliştirici geçen ay içinde, kulaklıkların satışa çıkmasının hemen ardından “AirPods’umu bul” adını taşıyan bir uygulama çıkarmış, ancak Apple kısa süre içinde bu uygulamayı App Store’dan, belirtmediği nedenlerden dolayı kaldırmıştı.

Söz konusu uygulama kayıp kulaklık tekini bulmak için bir adım daha ileri gidiyordu ve Bluetooth sinyal gücünden yararlanarak kulaklığı arama sırasında kullanıcıya “daha sıcak” veya “daha soğuk” niteliğinde yönlendirmelerde bulunuyordu. Tabii ki, o yöntem de mükemmel değildi, ancak kulaklıklardan yüksek şiddette çalınan sesin duyulmaması veya çalışmaması gibi durumlarda yardımcı olabileceği bir gerçekti.