Apple AirPods kablosuz kulaklıklarla ilgili olarak dile getirilen en büyük soru işaretlerinden bir tanesi, bir tekinin kaybedilmesi durumunda neler olacağı. Geçen hafta App Store’da 3.99 dolarlık yurt dışı satış fiyatıyla indirilmeye sunulan “Finder for AirPods” uygulaması bu soruna çözüm bulmayı amaçlıyordu. Ancak Apple, açıklamadığı bir nedenden dolayı bu uygulamayı mağazadan kaldırmaya karar verdi. Sonuç olarak “Finder for AirPods” uygulaması resmi bir açıklama yapılmaksızın App Store’dan kaldırıldı.

Uygulamanın biraz karmaşık bir yapıya sahip olduğu söyleniyor. AirPods’un Bluetooth sinyalini kullanarak kulaklık topuzlarını takip eden uygulama, sinyalin gücünün artmasına veya azalmasına bağlı olarak kullanıcılara “sıcak” veya “soğuk” şeklinde bildirimde bulunuyor. MacRumors sitesi, kulaklık topuzu gibi küçük bir nesne için bu tespit mekanizmasının çok doğru olmadığına dikkat çekiyor. Ancak kaybettikleri kulaklık topuzu için yurt dışında 69 dolar ödemek istemeyen AirPods sahipleri için söz konusu uygulamaya yaklaşık 4 dolar ödeme yapmak epey mantıklı görünmüş olmalı.

Apple’ın uygulamayı neden kaldırdığına dair resmi bir açıklaması bulunmuyor. Ancak çıkan haberlere bakılacak olursa, uygulamanın doğru sonuçlar vermemesi kaldırılmanın başlıca nedeni gibi görünüyor. Uygulamayı satın almış olanlar, iTunes üzerinden para iadesi talebinde bulunabiliyor.