Apple ABD topraklarında üretim planları çerçevesinde yeni bir adım daha atıyor. Business Insider’da yer alan habere göre, şirket ülkede yeni bilgisayarlar üretecek. Ancak bu bilgisayarlar satışa sunulmayacak. Cupertino merkezli şirket, Arizona eyaletinin Mesa şehrinde bulunan fabrikasında sunucu ve bilgisayar üretecek. Sunucu ve bilgisayarlar, Apple’ın ABD’deki veri merkezlerinde kullanılacak.

Şirketin planları, Mesa şehrinin yönetimi tarafından ABD hükümetine sunulan bir belgeyle ortaya çıktı. Söz konusu belge, geçtiğimiz gün itibarıyla ABD’nin federal kayıtları arasındaki yerini aldı. Mesa şehrinin yöneticileri, ABD Yabancı Ticaret Bölgeleri Yönetim Kurulu’ndan Apple için “tamamlanmış ürünler” üretme izni almak için başvuruda bulundu. Söz konusu ürünler arasında sunucu kabinleri de yer alıyor.

Apple hali hazırda Mesa sınırları içinde tüketici elektroniği ürünlerinde kullanılacak bileşenleri üretmek için izne sahip. Bu iznin kapsamının genişletilmesi durumunda Apple, sunucu merkezleri üretimi için gereken bileşenleri de gümrük ödemesi yapmadan ithal edebilecek.

Apple ABD’deki veri merkezlerinde “tek başına yeterlilik” konusuna önem veriyor

Business Insider’ın haberine göre, Mesa’da üretilecek sunucu ve bilgisayarlar Apple’ın Oregon ve Kuzey Carolina’daki tesislerinde kullanılacak. Şirketin veri planları hakkında bilgi sahibi olan kaynaklar, bunun bir konsolidasyon süreci olabileceğini belirtiyor. Apple’ın ABD’deki diğer merkezleri kendi sunucularını üretebiliyor. Bu da şirketin veri merkezlerinde “tek başına yeterlilik” konusuna verdiği önemi gösteriyor.