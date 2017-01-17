Apple Türkiye, Hindistan ve Birleşik Krallık App Store mağazalarındaki fiyatlara zam yapıyor. 9to5Mac’in haberine göre, döviz kurları veya vergilendirme oranlarındaki değişim nedeniyle Apple, App Store Türkiye başta olmak üzere, belirli mağazalarda fiyat artırımını gerekli gördü.

Henüz App Store Türkiye fiyatlarındaki değişimin ne oranda olacağı noktasında bir açıklama yapılmamışken, Webrazzi’nin haberine göre, Türkiye fiyatlarında yüzde 30’luk bir artış olacak. 2,69 TL’lik bir içeriğin fiyatı 3,49 TL’ye çıkacak. Bu arada Birleşik Krallık’ta da yeni fiyatlandırmanın nasıl olacağı ortaya çıktı.

Birleşik Krallık App Store’unda daha önce 0.79 pound fiyatlı içerikler bundan böyle 0.99 pound fiyat etiketiyle sunulacak. Tier 2 dilimindekiler 1.49 yerine 1.99 pound olarak fiyatlandırılacak. Benzer oranda artışların daha üst fiyat dilimindeki uygulama ve oyunlara, aynı zamanda uygulama içi satışlara uygulanması bekleniyor. Abonelik fiyatlarının ise etkilenmeyeceği belirtiliyor.

Türkiye’de döviz kurlarında son birkaç ayda görülen artış zammın ana nedeni olarak gösterilirken, Hindistan’da ise servis vergi oranının yüzde 14 olması ve aynı zamanda 1 Aralık 2016 tarihinden itibaren getirilen yüzde 0.5’lik kesinti de fiyat artışının nedeni arasında bulunuyor. Romanya’da ise vergi oranı yüzde 19’dan 20’ye yükseltilmişti. Bu arada Rusya’da da yüzde 18 oranında KDV yansıtılmaya başlanmıştı. Birleşik Krallık’ta ise zam, AB’den çıkma kararının getirdiği bir sonuç olarak görülüyor.

Apple’dan geliştiricilere konuyla ilgili olarak gönderilen bilgilendirme notunda, fiyat değişikliğinin iOS ve Mac App Store mağazalarını kapsadığı belirtiliyordu. Ancak fiyat değişikliğinin iTunes’daki içeriklere de yansıyabileceği tahmin ediliyor.

App Store fiyat artışlarının önümüzdeki yedi gün içinde hayata geçmesi bekleniyor.