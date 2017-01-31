Nintendo’nun ikinci büyük mobil oyunu Fire Emblem: Heroes, önümüzdeki perşembe günü yayınlanacak. Ancak üçüncü oyun için öngörülenden biraz daha uzun süre beklemek gerekecek. Şirket, üçüncü mobil oyunu Animal Crossing’in çıkışı için ilk önce mevcut mali yılı işaret etmişti. Ancak yapılan son açıklamayla oyunun yayınlanması önümüzdeki mali yıla ertelendi. Bu da Nisan 2017 ve Mart 2018 arasında geniş bir zaman dilimini kapsıyor.

Nintendo erteleme haberini mali yılının üçüncü çeyreğine ait sonuçlarla birlikte açıkladı. Şirket, geride kalan üç aylık dönemi 174.3 milyar yen (5.6 milyar TL) gelir ve 64.7 milyar yen (2.1 milyar TL) net kârla tamamladı. Pokemon Sun and Moon 15 milyonluk satış rakamıyla şirketin çeyrek performansında itici güç görevini üstlendi.

Nintendo 3DS için Super Mario Maker ise 2 milyondan fazla kopya sattı. Nintendo, geride kalan çeyrekteki en dikkat çekici oyunu Super Mario Run’ın tam sürümünü kaç kişinin satın aldığı konusunda kesin bir rakam vermedi.

Animal Crossing Switch’in çıkışına daha iyi odaklanmak için ertelenmiş olabilir

Nintendo, 3 Mart itibarıyla yeni oyun konsolu Switch’i satışa sunmaya hazırlanıyor. Animal Crossing’in çıkışının ertelenmesinde Switch’in çıkışına daha iyi odaklanma isteğinin rol oynamış olabileceği ihtimali akıllara geliyor.