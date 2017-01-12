Ünlü duyumcu Evan Blass, geçtiğimiz ekim ayında Android Wear 2.0 platformunu barındıran saatlerin çıkışı için 2017’nin başlarını işaret etmişti. Dolayısıyla pek çok kişi, Google’ın akıllı saat platformunun yeni sürümünün aynı dönemde mevcut saatlere de geleceğini düşünmüştü. Artık Android Wear akıllı saatinin güncellenmesini bekleyenlerin elinde daha kesin olarak nitelenebilecek bir tarih var.

Google tarafından Android Wear geliştiricilerine yollanan bir e-postada, yeni sürümün yayın tarihi “şubat ayının başları” olarak gösteriliyor. E-postada geliştiricilere uygulamalarının saat üzerinden erişilebilecek Play Store’da yer alması için harekete geçmeleri gerektiği de hatırlatılıyor.

Bu uyarıyı alan geliştiricilerin ortak noktası, yeni Android Wear sürümünde desteklenmeyen bir APK’yı kullanıyor olmaları. Google geliştiricilere gerekli değişiklikleri yapmadıkları takdirde uygulamalarının saat üzerinden erişilebilen Play Store’da gösterilmeyeceği bilgisini veriyor. Şirket, e-postada geliştiricilerin uygulamalarını Android Wear 2.0 ile uyumlu hâle getirmek adına yapmaları gerekenleri de söylüyor.

Android Wear 2.0 güncellemesini ilk etapta 18 akıllı saat alacak

İlk etapta 18 akıllı saat Android Wear 2.0 güncellemesini alacak. Söz konusu saatlerin listesi şu şekilde:

Huawei Watch

Kadınlar için Huawei Watch

Moto 360 (2015)

Moto 360 Sport

LG Watch Urbane 2nd Edition LTE

LG Watch Urbane

LG G Watch R

Polar M600

Casio Smart Outdoor Watch

Nixon Mission

Tag Heuer Connected

Asus ZenWatch 2

Asus ZenWatch 3

Fossil Q Wander

Fossil Q Marshal

Fossil Q Founder

Michael Kors Access Bradshaw Smartwatch

Michael Kors Access Dylan Smartwatch

Bu listede yer alan saatler, önümüzdeki ayın başlarından itibaren yeni Android Wear sürümüyle tanışacak.

Güncelleme ile birlikte kullanıcılar el yazısı tanıma özelliğiyle harf girişi yapabilecek, saati bir akıllı telefonla eşleştirmeden müzik dinleyebilecek. Yeni saat arayüzleri ise özel bilgi alanları sunacak. Google Fit, kullanıcıların koşuya başladığı zamanı algılayacak ve saat üzerinden de Play Store’a erişilebilecek.