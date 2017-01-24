Google ve LG Android Wear 2.0 lansmanını bir çift akıllı saat ile yapmayı planlıyor. Geçen hafta bu gelişmenin ilk işaretleri verilmişti. TechnoBuffalo sitesiyse bu yakında çıkacak giyilebilir cihazlara ait olduğunu iddia ettiği bir fotoğrafı yayınladı. Nexus cihazları gibi Google ile işbirliği içinde geliştirilen bu akıllı saatlerin Android Wear için yeni amiral gemisi cihazlar olacağı söyleniyor. Tasarım, ilk olarak VentureBeat’ten Evan Blass’ın paylaştığı detaylarla uyum gösteriyor. Her iki saat de dairesel ekranlara sahip. Döndürülebilir digital crown sayesinde dokunmatik ekran üstündeki menülerde gezinmek mümkün oluyor.

Sol tarafta LG Sport olduğu iddia edilen cihaz yer alıyor. Görünüşünden anlaşıldığı kadarıyla bu epey hantal görünümlü bir akıllı saat. Urbane 2 ve Samsung’un Gear S3 Frontier cihazlarından bazı izler taşıyor. 1.38 inç, 480 x 480 OLED ekranı, lastik bilek kayışı, dahili LTE bağlantısı, GPS, kalp hızı sensörü, 430 mAh kapasiteli pil ve 768 MB RAM dile getirilen başlıca özellikleri arasında bulunuyor.

Daha küçük ekranlı LG Style ise 1.2 inç 360 x 360 ekran, 240 mAh kapasiteli pil, 512 MB RAM gibi başlıca özelliklere sahip. Her iki saatin de metal tasarımlı gövdelere, suya dayanıklılığa ve 4 GB dahili hafızaya sahip olduğu da belirtiliyor.

Google LG’nin iki yeni Android Wear 2.0 saatini 9 Şubatta düzenlenecek bir etkinlikte tanıtacak. Şirketin bu etkinlikte Google Assistant’ın bilekte nasıl işleyeceğine dair bazı gösterimler yapması da bekleniyor. VentureBeat’in haberinde bu cihazların tanıtılmalarının ertesi gününde ABD’de satışa sunulacağı belirtiliyor. Diğer ülkelerde de ilerleyen zamanlarda satışa sunulacak. Düşük görüntü kaliteli fotoğraf fazla bir şey açıklamıyor, ancak bu LG Android Wear 2.0 saatler çok da çekici görünmüyor. Ancak herkesin bileğinde farklı ve şık görünüm kazanabileceğini de unutmamak gerekiyor. Ancak açık olan bir şey var ki, akıllı saatler 2017’nin başında henüz incelmeye hazır değil gibi görünüyor.