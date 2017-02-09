Android Wear bir süredir iPhone’u da destekliyor, ancak sunulan destek kısıtlı seviyede kalıyor. Apple Watch’un aksine, iPhone’a bağlı Android saatler sadece zar zor idare edecek bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Bunun çeşitli nedenleri var, işi sadece Apple’ın ekosistemini sıkı şekilde bağlı tutma tercihine bağlamamak gerekiyor. iPhone’da Google Play Store işlevini görecek bir uygulamanın olmaması da, iPhone kullanıcılarının Android Wear akıllı saatlerine uygulama yüklemelerini zorlaştırıyordu.

Neyse ki, Android Wear 2.0 ile birlikte bağımsız uygulamaları çalıştırma imkanı da geliyor. Yani, bir uygulamayı doğrudan akıllı saate, üstünde yüklü olan uygulama mağazası aracılığıyla yüklemek mümkün oluyor. Şu anda, mevcut Android Wear cihazlarına uygulama yüklemek için, Android telefonu kullanmak gerekiyor.

Android Wear 2.0 ile birlikte, akıllı saati doğrudan Wi-Fi veya LTE şebekesine bağlamak mümkün olacak. Böylelikle uygulamaları akıllı saate, herhangi bir bağlı cihaza bağlanmadan, doğrudan yüklenebilecek.

Bu, iPhone kullanıcıları için Uber, Strava veya Runkeeper gibi uygulamaları akıllı saate yükleyebilmek, iPhone’un çıkarabileceği herhangi bir engelle karşılaşmamak anlamına geliyor.

Google, aşağıdaki uygulamaların iPhone veya Android telefon sahipleri tarafından, bağımsız şekilde akıllı saatlere yüklenebileceğini söylüyor:

AccuWeather

Android Pay

Bring!

Foursquare

Google Fit

Google Messenger

Google Play Music

Lifesum

Robinhood

Runkeeper

Runtastic

Strava

Telegram

Uber and many more

Bu listede yer alan en ilginç uygulama Android Pay oluyor. Android telefon kullanıcıları için özel olarak tasarlanmış bu mobil ödeme yöntemi, gelecekte Android tabanlı akıllı saatleri sayesinde iPhone kullanıcılarının da ilgi alanına girecek gibi görünüyor. Böylelikle iPhone sahipleri, bileklerinde Apple Watch yerine bir Android yüklü akıllı saati olmasına rağmen temassız ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Android Wear 2.0’ın, bağımsız uygulamalar dışında iPhone sahipleri için nasıl bir deneyim sunacağı şu an için bilinmiyor. Ancak yeni sürümün kullanıcılara birçok imkan sunacağını söylemek yanlış olmayacaktır.