Chromebook için Android uygulamaları desteği geçtiğimiz yıl açıklanmıştı. Google, bu desteğin ilk adımlarını da duyurudan kısa bir süre sonra hayata geçirmeye başlamıştı. Şirket, 2017 itibarıyla bu dönüşümü biraz daha hızlandırmaya hazırlanıyor. Google’dan yapılan açıklamada, 2017’de piyasaya sürülecek tüm Chromebook modellerinin Android uygulamalarını destekleyeceğini belirtti. Sıradaki adım az çok belli olsa da, Google’dan gelen resmi açıklama potansiyel kullanıcıların önlerini daha iyi görmelerini sağlıyor.

Şu an için az sayıda Chromebook modeli Android uygulamalarını destekliyor. Asus’un Chromebook Flip ve Chromebook R11 modelleri söz konusu cihazlar arasında yer alıyor. Google’ın Pixel 2 adını taşıyan modelinde de Android uygulamaları çalıştırılabiliyor. Google, mevcut Chromebook modellerine de Android uygulamaları desteği getirmeye hazırlanıyor. Böylelikle Android uygulamalarını destekleyen Chromebook modellerinin sayılarının iyiden iyiye artması öngörülüyor.

Google, Android uygulamalarını çalıştıracak Chromebook modellerinin listesini geçtiğimiz yaz açıklamıştı. Bir kez daha paylaşılan listede herhangi bir değişiklik görünmüyor. Chromebook’ların yanı sıra Chromebox ve Chromebase modelleri de listede yer alıyor. Listede Lenovo, Acer ve Asus modellerinin ağırlığı göze çarpıyor. Dell, Samsung ve Toshiba’nın Chromebook’ları da Android uygulamalarını çalıştıracak cihazlar arasında bulunuyor.

Google, en iyi Chromebook deneyimini yaşamak isteyenlere açıkladığı listede yer alan cihazlardan birini satın almalarını tavsiye ediyor. Şirket, listede bulunmayan Chromebook modellerinin de yeni özellikler almaya devam edeceğini belirtmeyi ihmal etmedi.

Android uygulamaları ile Chromebook satışları hız kazanabilir

2017’de piyasaya sürülecek tüm Chromebook modellerinin Android uygulamalarını destekleyecek olması, Chromebook satışlarına ciddi bir ivme kazandırabilir. Yıl içinde raflarda yerini alacak Chrome OS cihazları arasında Samsung’un CES 2017’de tanıttığı Chromebook OS ve Chromebook Pro da bulunuyor.