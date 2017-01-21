Bazı Android telefon ve tabletlere “Instant Tethering” olarak adlandırılan yeni bir özelliğin geldiği görüldü. Android Police sitesinin belirttiğine göre, Mac ve iPhone kullanıcılarının kullanmaktan en fazla zevk aldığı işlevlerden bir tanesi Android tarafına da geliyor.

Android kullanıcıları telefonlarını ceplerinden çıkarıp kişisel erişim noktasını elle açmak yerine, bu özelliği doğrudan internet bağlantısına ihtiyaç duyan cihazlarından açabilecekler. Bir Mac üzerinde, menü çubuğundaki Wi-Fi ikonuna tıklatıp listede görünen iPhone’u seçmek yeterli oluyor. Android’de de benzer bir bağlantı isteği seçeneği, bilgisayarınız veya diğer cihazlarınız internet bağlantısına sahip olmadığında görünecektir.

Bunun sadece Android’e özel ve tek bir Google hesabına bağlı cihazlar arasında kullanılabilen bir özellik olacağı belirtiliyor. Yani, eğer internet bağlantısı olmayan bir Android tableti, telefonun internet bağlantısını kullanarak bağlanmak isteyip istemeyeceğinizi size soracaktır. Mobil erişim noktası talebi Bluetooth üzerinden gönderiliyor. Söz konusu güncellemenin Google Play servislerinin bir parçası olarak gelmesi bekleniyor.

Android Police’in kaynağına göre, bu özellik öncelikle Nexus ve Pixel cihazlarına geliyor. Bu demek oluyor ki, Nexus 9 ve Pixel C tabletleri mobil internet bağlantılarını bir Pixel telefonundan alabilecekler. Ancak bu tablet veya telefonlara sahip olan kullanıcı sayısı epey az olacaktır. Umarız desteklenen telefon ve tablet listesi hızlı şekilde büyür. Google şu an için Instant Tethering özelliğinin varlığı veya kullanılabilirliğiyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmuyor.

Google Play ve Android’in bir Chrome OS cihazında çalışabildiğini göz önünde bulundurursak, Instant Tethering özelliği Chrome bilgisayarlarına telefon üzerinden hızlı internet bağlantısı sağlamak için de kullanılabilir. Instant Tethering sayesinde Google’ın işletim sistemlerini arasındaki bölünmeyi azaltan bir köprü daha görebiliriz.