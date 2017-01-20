Android Nougat sürümü yavaş yavaş yayılmaya başlıyor. Yeni telefonların Nougat yüklü olarak sunulmasının yanı sıra, mevcut Android telefonlara da güncellemeler ulaşıyor. Nougat ile sunulan kolaylıklardan bir tanesi de pil ayarlarına hızlı şekilde erişim sunması. Hızlı Ayarlar içinde yer alan pil aracına dokunarak, pil bileşenini açabilir, kalan pil yüzdesini ve tahmini olarak ne kadar süre boyunca cihazı açık tutmaya devam edeceğine görme fırsatına sahip olabilirsiniz.

Bu arada aynı bileşen üzerinden pil tasarrufunu açabilir ya da detaylı pil ayarlarına erişebilirsiniz. Videoda söz konusu pil ayarlarına nasıl erişileceğini Android 7.0 Nougat yüklü General Mobile GM 5 Plus ile gösteriyoruz.