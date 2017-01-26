Akıllı telefonlarımız artık özel eşyalarımız statüsünde yer alıyor. Yaptığımız çağrılar, gelen mesajlar, çektiğimiz fotoğraflar, videolar ve daha birçok içerikle telefonlar satın alındıktan sonra kişiye özel cihazlar hâline geliyor. Durum böyleyken akıllı telefonu bir arkadaşınıza, dostunuza veya bir başkasına, çok kısa süreliğine de olsa vermek epey rahatsızlık yaratabiliyor. Neyse ki, Android telefonlarda bu sorunu çözecek Android Misafir kullanıcı modu özelliği var.

Android Misafir kullanıcı modu sayesinde telefonu kullandığınız kendi hesabınız dışında, bir Misafir hesabı oluşturabilir ve telefonu ödünç verdiğiniz kişilerin sadece bu hesap dahilinde telefonunuzu kullanmasını sağlayabilirsiniz.

Android Misafir kullanıcı modu etkinleştirildiğinde, sizin uygulamalarınız, ayarlarınız, galerileriniz ve diğer içerikleriniz misafir kullanıcının erişimine kapatılır. Misafir, sanki yepyeni bir telefon kullanıyormuş gibi telefonunuza erişim fırsatı bulur. Misafir Modu etkinleştirildiğinde telefonda sadece Google Android uygulamaları ve cihazda yüklenmiş olarak sunulan diğer uygulamalar yüklü olarak görünüyor. Sizin indirdiğiniz uygulamalar, oyunlar ve diğer içerikler kullanıma kapalıdır.

Android Misafir kullanıcı modu özelliğini etkinleştirmek için aşağıdaki adımları takip etmelisiniz:

Parmağınızı ekranın tepesinden aşağı doğru art arda iki kez sürükleyerek Hızlı Ayarlar panelini açın. Hızlı Ayarlar panelinin en tepesinde, kullanıcı ikonu ile temsil edilen düğmeye tıklatın. Karşınıza Kullanıcı paneli çıkacaktır. Burada yer alan Misafir ekle seçeneğine dokunun. Misafir oturumu oluşturulacak ve buraya geçiş yapılacaktır. Tekrar kendi hesabınıza geçiş yapmak isterseniz, 1’den 3’e kadar olan adımları tekrarlayın. Kullanıcı panelinden kendi kullanıcı hesabınızı seçin.

Misafir modunun verimli şekilde kullanılması için, kendi kullanıcı hesabınıza erişimi PIN, şekil, parmak izi ve benzeri yöntemlerle kısıtlamanız mantıklı bir hareket olacaktır.